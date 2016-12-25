أحوال الطقس في الدولة اليومين المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف خاصة غرباً.

وقال المركز إن الرياح ستكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 25/30 كم/ساعة بوجه عام..

أما الطقس لليومين المقبلين فسيكون صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.