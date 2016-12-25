"نادي سيدات الشارقة" يجمع بين المرح والرياضة والتعليم في "عجائب الشتاء"

يستقبل نادي سيدات الشارقة فعاليات مخيم "عجائب الشتاء" الذي ينظم من خلاله مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية للأطفال من مختلف الفئات العمرية، موزعة على عدد من البرامج خلال الفترة من 18 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل.

ويتضمن المخيم الذي يقام تحت شعار "نقضي على برد الشتاء بالمرح والفائدة" برامج "بساتين"، و"المواهب الصغيرة"، و"فن بلا حدود"، و"آرت أكسبرس"، و"الرياضي"، و"نادي الروبوتات" والتي تقام فعالياته يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، وتمزج بين الأنشطة الترفيهية، والتعليمية، والفنية.

ويقدم "مركز وحضانة بساتين"، للأطفال من عمر3 وحتى 5 أعوام، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية بأسلوب إبداعي مبسط ، ويساعدهم على التفكير وخوض تجارب مختلفة، ومن ضمنها التجارب العلمية، وتعلم المهارات الحياتية، وكيفية تشكيل الرمال واللعب بالمياه، إضافة إلى الموسيقى والأنشطة الحركية، وقراءة القصص، وورش العمل الإبداعية، والرحلات الميدانية، وعروض الدمى الممتعة وغيرها الكثير.

ويحظى الأطفال في مخيم "المواهب الصغيرة"، بالعديد من الأنشطة الممتعة والأعمال اليدوية الشتوية، كصناعة مدفئة الثلج، ورسم رجل الثلج، إضافة إلى اللعب بالهواء الطلق، واللعب بالصلصال، وفنون الكولاج، والطباخ الصغير، والرسم على الوجه، كما يتيح لهم فرصة تعلم فنون إعادة التدوير، وتصميم الاكسسوارت، وغيرها العديد من الأنشطة التعليمية والحركية والترفيهية.

بالإضافة إلى مخيم "فن بلا حدود" الذي ينظمه كولاج مركز المواهب، ا يستهدف الفتيات من عمر 6 وحتى 12 عاماً، ليتعلمن مجموعة من الفنون المختلفة مثل، صناعة الخزف والفخاريات والخياطة، وصناعة التيجان، إضافة إلى الرسم على القماش بألوان الاكريليك والباستيل، مع تعلم فنون ترفيهية أخرى التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية الأولى، وأدخلت الفرحة والسرور في قلوبهن.

كما ينظم كولاج مركز المواهب برنامج "آرت إكسبرس"، الذي صمم خصيصًا لتعليم الرسم بصورة مكثفة من خلال استخدام مختلف الخامات كألوان الأكريليك، الألوان الزيتية، الباستيل، الألوان المائية، الفحم والرسم بالرصاص لمختلف المواضيع كالمناظر الطبيعية، الطبيعة الصامتة والبورتريه وغيرها، للفتيات من عمر 9 سنوات فما فوق، بالإضافة لذلك، يقدم كولاج هذا العام مخيم إدارة الأعمال للأطفال لتعليمهم مهارات إنجاز المشاريع الصغيرة وتنميتها للاستفادة منها على الصعيد الشخصي و العملي، للأطفال من عمر 8 حتى 13 سنة.

ويستمتع الأطفال في المخيم "الرياضي"، بمزيجاً منوعاً من الألعاب الرياضية الشيقة، مثل السباحة وتنس الريشة، وكرة القدم والجمباز، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأنشطة التعليمية والترفيهية، كتعلم دروس فن الطهي، وفنون إعادة تدوير ورق الجرائد، وكيفية رسم الحناء، والتطريز وغيرها الكثير من الأنشطة التي تستهدف الفتيات من عمر5 وحتى 13 عاماً، والأولاد من عمر 5 وحتى 9 أعوام.

وقالت رئيس قسم إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة، علياء الهرمودي، "نحرص في نادي سيدات الشارقة في كل موسم خلال العام، على أن نستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تتناسب مع الأجواء المحيطة بنا، لنقدم لعضوات وزائرات النادي مزيجاً ممتعاً يلبي رغباتهن وتطلعاتهن، ولنأكد على حرص النادي في توفير خدمات ومرافق ذات جودة عالية".

وسيتضيف نادي سيدات الشارقة في الـ 25 من ديسمبرالحالي، مخيم "نادي الروبوتات" الذي ينظمه كولاج مركز المواهب، الذي سيستمر حتى 29 من نفس الشهر، يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة مساءً، والذي يستهدف الفتيات فوق الستة أعوام، لأعطائهن فرصة مميزة ليتعلمن كيفية بناء وبرمجة روبوتات مستوحاة من تصميمات روبوتات حقيقية بصورة مبسطة، تساعدهن على فهم عملية صناعته بشكل ممتع وشيق.

يذكر أن نادي سيدات الشارقة، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، دأب منذ تأسيسه عام 1982 على توفير مرافق وأنشطة ترفيهية وثقافية للسيدات والأطفال. كما ينظم باستمرار مجموعة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، والفنية، والصحية، إضافة إلى الفعاليات الخيرية والمحاضرات والمعارض والفعاليات الرياضية والندوات والملتقيات بشتى أنواعها.