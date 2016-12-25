تعرف إلى مواقيت عمل مركز الشرطة المتحرك

ذكرت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مواقيت عمل مركز الشرطة المتحرك كالتالي..

25-12-2016 في دائرة التنمية الإقتصادية بشارع بورسعيد من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ2 ظهراً.

وفي سوق الحمرية المركزي بأبوهيل من الساعة الـ4 عصراً وحتى الساعة الـ10 مساء.

26-12-2016 سوق الحمرية المركزي بأبوهيل من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ2 ظهراً.

وفي مواقف المكتبة العامة بهور العنز شرق من الساعة الـ4 عصراً وحتى الساعة الـ10 مساء.

27-12-2016 في دائرة التنمية الإقتصادية بشارع بورسعيد من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ2 ظهراً.

28-12-2016 سوق الحمرية المركزي بأبوهيل من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ2 ظهراً.

29-12-2016 في دائرة التنمية الإقتصادية بشارع بورسعيد من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ2 ظهراً.

مواقف المكتبة العامة بهور العنز شرق من الساعة الـ4 عصراً وحتى الساعة الـ10 مساء.

30-12-2016 في سوق الحمرية المركزي بأبوهيل من الساعة الـ4 عصراً وحتى الساعة الـ10 مساء.

31-12-2016 في مواقف المكتبة العامة بهور العنز شرق من الساعة الـ4 عصراً وحتى الساعة الـ10 مساء.