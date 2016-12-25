توطين مهنتي «ضابط صحة وسلامة مهنية» و«مدخلي البيانات» مطلع 2017

أكملت وزارة الموارد البشرية والتوطين الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار توطين مهنتي «ضابط صحة وسلامة مهنية» في قطاعي الإنشاءات والصناعة و«مدخلي البيانات» لدى الشركات الكبرى، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأكدت الوزارة إعداد قوائم تضم مجموعة من السير الذاتية لمواطنين قادرين على شغل المهنتين، وتزويد المنشآت المستهدفة بها لاختيار ما يناسبها من الأسماء التي تضمها انطلاقاً من الحرص على دعم تلك المنشآت ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة.

جاء ذلك، خلال ملتقى نظمته الوزارة أخيراً في أبوظبي، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين ناصر الهاملي، والوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة عبدالله آل علي، وبمشاركة مديري وممثلي عدد كبير من الشركات والمنشآت المستهدفة بالقرارين.

وأكدت آل علي أن تطبيق القرارين يأتي في إطار استراتيجية الوزارة وخططها الرامية الى دعم ملف التوطين في القطاع الخاص، من خلال تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المتوافرة، بما ينسجم مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

وأوضحت أن القرار الصادر في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات يلزم المنشآت التي يعمل لديها 1000 عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني «تسهيل» للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال الدخول إلى النظام بشكل ذاتي ومباشر وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات، وذلك بواسطة موظفين مواطنين اثنين حصرياً دون غيرهما من العاملين في كل منشأة من المنشآت المستهدفة.