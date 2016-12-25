بحث التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات في عجمان

نظمت الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان اجتماعاً حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات، استضافته غرفة تجارة وصناعة عجمان، للوقوف على أهم مستجدات الشأن العقاري وقوانين وتشريعات الإيجارات في الإمارة.

وبحث الاجتماع تجارب وقضايا خاصة بالتطوير العقاري، وآليات التعامل معها، بما يضمن حقوق الأطراف كافة، ويصب في نمو واستدامة القطاع العقاري. شارك في الاجتماع لجنة المنازعات الإيجارية ولجنة التشريعات في الإمارة بحضور المستشار القانوني بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، عباس النيل، وعضو مجلس إدارة غرفة عجمان، حمد بن غانم الشامسي، ومديرها العام سالم السويدي، ورئيس لجنة المنازعات الإيجارية القاضي، حمد بن حسين الشعالي، وملاك عقارات، ومطورون عقاريون.