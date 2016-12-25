ازدحام

واجه متسوقون في سيتي سنتر الشارقة ازدحاماً مرورياً خانقاً في مداخل ومخارج مواقف المركز التجاري، بسبب وجود أعمال إنشائية داخل ساحة المواقف، وقالوا إنه كان على المركز تنفيذ الأعمال الإنشائية على مراحل حتى لا تتكدس المركبات في المواقف كما حدث أخيراً.

مواقف

جدد مراجعون لمستشفى الخليج في عجمان شكواهم من عدم وجود مواقف كافية للسيارات، مطالبين إدارة المستشفى بإيجاد حلول لهذه المشكلة.

«سالك»

ناشد متعامل مع خدمة عبور بوابات «سالك» في دبي، الجهة المختصة بتفعيل نظام إرسال الرسائل النصية للعملاء على هواتفهم، وذلك لمعرفة أرصدتهم تجنباً للحصول على مخالفات.

مقاعد

استغرب متعاملون مع بنك أبوظبي التجاري عدم توفير مقاعد للمتعاملين، وحسب موظف في البنك فإن ذلك يدفع المتعامل إلى محاولة إنجاز معاملته سريعاً حتى لا يطيل الحديث مع الموظف.

رائدات

وضع موقع الاتحاد النسائي العام، عبر صفحته الإلكترونية، أسماء للشخصيات النسائية الرائدة في الدولة مع تعريف بهن، وتجاوز عددهن 150 امرأة يعملن في كل المجالات.

أسعار

استفسر قارئ عن الفروق الكبيرة في أسعار النظارات الطبية بالمحال المتخصصة ببيعها في المراكز التجارية بدبي، حيث قام المتعامل بالسؤال عن نظارة طبية تحمل المواصفات واللون نفسيهما، ليكتشف لاحقاً فرق أسعار يصل إلى أكثر من 500 درهم بين محل وآخر.

«ضمان»

شكت قارئة من تأخر موافقة شركة ضمان للتأمين الصحي لمدد طويلة، تصل لأسابيع، على طلبات علاج وعمل أشعة، بحجة وجود موافقات سابقة، ما أدى إلى تفاقم حالات بعض المرضى.

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