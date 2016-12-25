حمدان بن راشد: الشباب ركيزة رئيسة لبناء المستقبل

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إن «الدول الناجحة هي القادرة على تحفيز عقول الشباب نحو مزيد من الإبداع والابتكار، وتوفر لهم البيئة التي تمكنهم من امتلاك أدوات الغد ليكونوا قادة ناجحين وفاعلين وقادرين على تحقيق التميز في جميع المجالات التي يعملون بها».

جاء ذلك خلال لقائه، أخيراً، في مقر وزارة المالية بدبي، مع مجلس شباب وزارة المالية، انطلاقاً من إيمان الوزارة بالدور المحوري الذي يقوم به الشباب ركيزةً أساسيةً لعمل حكومة المستقبل.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ورئيس مجلس شباب وزارة المالية، إبراهيم حسن الجروان، وأعضاء المجلس: ريم أحمد الحمادي وأمل حارب الزعابي وسارة مهدي الماجدي ووليد عبدالله الزرعوني، إلى جانب قيادات من الوزارة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد بأهمية دور الشباب في تحقيق تنمية راسخة ومستدامة للشعوب، لما يشكلونه من ركيزة رئيسة لبناء المستقبل، إذ يؤكد تأسيس المجلس التزام الوزارة بتفعيل دور الكوادر الشابة، وتمكينها من المشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وأُسس مجلس شباب وزارة المالية انطلاقاً من التزام الوزارة بتحقيق رؤية الإمارات، ليكون ثاني مجلس للشباب على مستوى الحكومة الاتحادية. ويركز المجلس على دعم الطاقات الشابة المتميزة في الوزارة، وتمكينها بما يتوافق مع التوجهات والرؤى المستقبلية، والاستفادة منها في تحديد التحديات وتطوير الحلول والبرامج، وذلك من خلال طرح ومناقشة أفكار الشباب المهنية والاجتماعية.

ويهدف مجلس شباب وزارة المالية إلى تقديم أفضل الحلول لمواجهة التحديات المالية وإطلاق المبادرات التي تدعم توجهات الوزارة وأهدافها، وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة على الإبداع والتميز وصقل إمكاناتهم وربطها بالمستجدات والمعارف، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الموظفين، وفتح آفاق جديدة لطرح ومناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تسهم في تعزيز استراتيجية الوزارة، إلى جانب تحديد أهم الفرص والتحديات التي تهم الفئة الشابة لاستشراف المستقبل، ووضع البرامج اللازمة لتطوير مشاركتها وحضورها في الوزارة.