إنجاز 80% من المشروع الثاني لمجمع «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن إنجاز 80% من المشروع الثاني في مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر وأول مشروع من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة ينفذ وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، وسيكون جاهزاً لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء في أبريل المقبل، مشيرة إلى تركيب نحو 75% من أصل 2.2 مليون من الألواح الكهروضوئية، واستكمال أكثر من مليون ساعة عمل آمنة، ومن دون تسجيل أي إصابات خلال عملية التنفيذ.

«مركز الابتكار» اطلع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، على سير العمل في «مركز الابتكار»، الذي سيكون بمثابة متحف ومعرض للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، يجذب السياح والجامعات والمدارس والشركات والشركاء، حيث سيفتح أبوابه لاستقبال مصنعي ومطوري الطاقة الشمسية، لكونه يتضمن مكاناً متخصصاً ومركز مؤتمرات دائماً لعقد الفعاليات والمؤتمرات، واجتماعات العمل والدورات التدريبية، واللقاءات حول موضوعات تتعلق بالطاقة الشمسية، فضلاً عن الطاقة المتجددة والمبادرات الخضراء الأخرى. وتبلغ مساحة المبنى 4000 متر مربع، فيما يبلغ ارتفاعه نحو 90 متراً، وهو مكون من أربع طوابق وطابق أرضي، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المركز عام 2017.

واطلع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، على برنامج تنفيذ المشروع من رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، محمد بن عبدالله أبونيان، كما عرض المدير التنفيذي لشركة «شعاع للطاقة 1»، عبدالحميد المهيدب، التقدم في الأعمال الإنشائية والهندسية والتشغيلية، وخطة سير العمل من أجل الالتزام بإنجاز المشروع في الوقت المحدد.

وسجلت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في مجال كلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بعد حصولها على أدنى سعر عالمي في تلك الفترة بلغ 5.6 سنتات/‏‏دولار لكل كيلوواط في الساعة للمشروع الثاني من المجمع، الذي تبلغ مساحته نحو 4.5 كيلومترات مربعة، وبكلفة تصل إلى 1.2 مليار درهم.

وأسست الهيئة شركة «شعاع للطاقة 1» لتطوير المشروع وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك الهيئة 51% من أسهمها، بينما تعود ملكية الأسهم المتبقية لكونسورتيوم تقوده شركة «أكوا باور» السعودية، وشركة «تي إس كيه» الإسبانية، وتعمل الهيئة عن كثب مع الشركة المطورة للمشروع لضمان دخوله حيز التشغيل في أبريل 2017.

وقال الطاير: «تسير مشروعات مجمع (محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)، وفق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال هدف طموح يتمثل في إنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، أي ما نسبته 25% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي»، مضيفاً «تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول عام 2050».