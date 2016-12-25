«متعاملو حكومة دبي» يتفاعلون مع التصويت على أفضل مبادرة حكومية

تفاعل متعاملو حكومة دبي مع التصويت على أفضل مبادرة حكومية للعام، ضمن «جائزة الجمهور» لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، التي ترشحت لها أربع مبادرات حكومية ريادية، بعد إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التصويت على صفحة سموه على «تويتر».

راية حمدان تحصل الجهة الفائزة على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، التي يتم تسليمها للجهة التي تحصل على أكبر نسبة من أصوات الجمهور ضمن عملية التصويت. وقد حصلت على الراية في الأعوام السابقة «هيئة الطرق والمواصلات»، و«تراخيص»، وتحمل الراية حالياً «دائرة السياحة والتسويق التجاري».

ويشمل التصويت هذا العام كلاً من من مبادرة «التعرفة الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة «غرفة التواصل الاجتماعي» لدائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة «العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي» لهيئة الصحة بدبي، ومبادرة «المظلات الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات.

ويمكن للمتعاملين التصويت على هذه المبادرات لاختيار المبادرة الأحق بالفوز هذا العام عبر زيارة الموقع الإلكتروني vote.dtmc.gov.ae، والتسجيل، والتعرف على المبادرات المرشحة والعروض الخاصة بها، والتصويت، ويستمر التصويت حتى الثامن من يناير 2017.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله الشيباني، إن «إشراك الجمهور من متعاملي حكومة دبي بفئاته كافة للتصويت على أفضل مبادرة حكومية للعام من مجموع المبادرات التي تم ترشيحها، يأتي حرصاً على إشراكه في عملية تحسين الخدمات المقدمة، وأخذ رأي الجمهور في كل ما هو متعلق بالخدمات، لكونه الأساس الذي تبنى عليه هذه المبادرات، وإسعاده هو الغاية الرئيسة منها».

وقالت مديرة مركز نموذج دبي، إيمان السويدي، إن المبادرات وصلت إلى هذه المرحلة من تصويت الجمهور بعد تحسين الخدمات لعام كامل، وقد ترشحت لكونها مبادرات استثنائية ومميزة وتستهدف المتعامل بالدرجة الأولى.

المبادرات المرشحة:

■■ مبادرة «غرفة التواصل الاجتماعي» لدائرة السياحة والتسويق التجاري: يعمل فيها فريق مؤهل من 22 شخصاً. وتم تزويد الغرفة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بطرق تفاعل ريادية وأجهزة متطورة للاستماع لمواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها إدارة 105 مواقع للتواصل الاجتماعي، منها 55 موقعاً تابعة لـVisit Dubai و55 موقعاً تابعة للمهرجانات، باستخدام 19 لغة مختلفة.

■■ مبادرة التعرفة الذكية لهيئة الطرق والمواصلات: تعد التعرفة الذكية من الخصائص المهمة في تطبيقات التنقل التي توفرها الهيئة، وتوفر التعبئة الفورية لرصيد بطاقات «نول». وقد استطاعت المبادرة أن تزيد الإيرادات بنسبة 282% خلال العام الجاري.

■■مبادرة «العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي» لهيئة الصحة في دبي: تعد الأولى من نوعها في الإمارات، حيث دمجت عيادة الجهاز الهضمي (مستشفى راشد)، وعيادة الجراحة العامة (مستشفى راشد)، وعيادة الأورام (مستشفى دبي) في عيادة واحدة، إضافة إلى بعض التخصصات الفرعية. ويفحص المريض من قبل أطباء التخصصات الثلاثة في الوقت والمكان نفسيهما، تسهيلاً للمتعاملين وتفهماً لاحتياجاتهم الخاصة.

■■ مبادرة «المظلات الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات: وقّعت الهيئة شراكة حكومية مع القطاع الخاص لتوفير مظلات ذكية لركاب الحافلات، وزودت بخدمات ذكية عدة كالإنترنت المجانية، وأجهزة التسوق، وأجهزة الخدمة الذاتية. ما عمل على تحسين تجربة المتعاملين ورفع نسبة رضاهم إلى 91% في 2016.