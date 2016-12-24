الموارد البشرية والتوطين تعد قوائم بأسماء مواطنين مؤهلين لشغل مهنتي ضابط صحة وسلامة مهنية ومدخل بيانات

اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين كافة الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار توطين مهنتي ضابط صحة وسلامة مهنية في قطاعي الانشاءات والصناعة ومدخلي البيانات لدى الشركات الكبرى وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل 2017.

وأكدت الوزارة اعداد قوائم تضم مجموعة من السير الذاتية لمواطنين قادرين على شغل المهنتين المشار اليهما وتزويد المنشات المستهدفة بهذه القائمة لاختيار ما يناسبها من الاسماء التي تضمها وذلك انطلاقا من الحرص على دعم تلك المنشات ورفدها بالكوادر الوطنية

المؤهلة.

جاء ذلك خلال ملتقى نظمته الوزارة مؤخرا في أبوظبي بحضور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وفريدة عبد الله آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية وبمشاركة مديري وممثلي عدد كبير من الشركات والمنشآت المستهدفة بالقرارين المذكورين.

وتم خلال الملتقى استعراض قراري توطين المهنتين المشار اليهما والتأكيد على ضرورة الالتزام بهما.

وأكدت فريدة عبد الله آل علي إن تطبيق القراريين يأتي في إطار استراتيجية الوزارة وخططها الرامية الى دعم ملف التوطين في القطاع الخاص من خلال تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المتوافرة بما ينسجم مع الاجندة الوطنية ورؤية الإمارات

2021.

وأشارت الى ان القرارين الصادرين عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن توطين ضابط صحة وسلامة مهنية ومدخلي البيانات يؤكدان على مبدأ الشراكة في الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي ويمكنان المؤسسات الخاصة من الاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية في ملف التوطين.

وأوضحت ان القرار الصادر في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات يلزم المنشآت التي يعمل لديها الف عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الالكتروني "تسهيل" للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر وادخال البيانات المطلوبة لاي خدمة من الخدمات وذلك بواسطة موظفين مواطنين اثنين حصريا دون غيرهما من العاملين في كل منشأة من المنشات المستهدفة.

و قالت إن القرار الصادر في شأن توطين مهنة ضابط الصحـة والسلامـة المهنية بقطاعي الانشاءات والصناعة ينص على وقف منح المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر والعاملة في قطاعي الانشاءات والصناعة أيه تصاريح عمل ما لم تقم بتعيين مواطن على الأقل في مهنة ضابط صحـة وسلامـة مهنية، وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل 2017.

وجرى خلال الملتقى الرد على استفسارات واسئلة المشاركين من مديري وممثلي الشركات المستهدفة بالقرارين.