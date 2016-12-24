بلدية أبوظبي تنفذ حملة ضد السيارات المهملة في مصفح

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ضد السيارات المهملة في مصفح من تاريخ 27/11/2016 ومازالت مستمرة وذلك ضمن إطار برنامجها المستمر لمواجهة جميع أشكال المشوهات للمظهر العام، حيث تأتي هذه الحملة انعكاسا لالتزام دائرة الشؤون البلدية والنقل في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والسكينة لجميع السكان .

وأشارت البلدية إلى حرصها على تثقيف وتوجيه السكان وإرشادهم بأهمية المساهمة في مواجهة هذه المظاهر غير الحضارية، وحثتهم على أهمية هذا الأمر والالتزام به.. مؤكدة قيامها بمتابعة جميع الإنذارات التي يتم إلصاقها على السيارات المهجورة بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها وتنظيفها من الأتربة المتراكمة عليها، وفي حال استمرار السيارة المخالفة يتم ترحيلها إلى شبك الحجز لإتمام الإجراءات المعمول بها وفقا للقانون المنظم لهذه العملية. على الصعيد ذاته أكدت البلدية أن ملاك السيارات المنذرة قاموا بتصحيح أوضاع مركباتهم وإزالتها حيث بلغ عدد هذه الفئة 1044 سيارة مهملة ، كما سحبت البلدية خلال الحملة 211 سيارة بعد استنفادها المهلة القانونية للإنذار ، وتم ترحيلها إلى شبك الحجز ، بينما بلغ عدد الإنذارات التي قام مفتشو البلدية بإلصاقها على المركبات المهملة أثناء الحملة 1598 إنذارا شملت أنواعا مختلفة من المركبات المهملة ووسائل النقل.

وأوضحت البلدية أنها تسير في مواجهة هذه الظاهرة وفقاً لإجراءات قانونية إستنادا الى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في أبوظبي واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والاجراء المتبع فيه ، حيث تم تعديل مدة وضع الانذار او الملصق إلى 3 أيام بدل 14 يوما وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة لتشويهها للمظهر العام والذي تكون فيه عادة المركبة ملوثة بالأـتربة ، والقانون في تعريفة يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها ، وجميعها يمكن سحبها الى ساحة الحجز في الوثبة.