شرطة عجمان تخرّج 4 دورات تدريبية

شهد مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة عجمان، العقيد عمر محمد الشامسي، تخريج أربع دورات تدريبية، نظمها معهد تدريب الشرطة.

وعقدت الدورة الأولى تحت عنوان «أسس التعامل مع وسائل الإعلام»، بمشاركة 19 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد، بينما الدورة الثانية كانت حول «أخلاقيات المهنة الأمنية»، بمشاركة 27 منتسباً، في حين جاءت الدورة الثالثة حول «خدمة العملاء»، بمشاركة 67 منتسباً.

كما جاءت الدورة الرابعة حول «أخلاقيات المهنة»، بمشاركة 12 منتسباً من الضباط من مختلف القيادات الشرطية في وزارة الداخلية. وفي ختام الدورة كرّم مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة المحاضرين، وقدم الشهادات لخريجي الدورات.