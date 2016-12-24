«شؤون القصّر» تدعم «قرية العائلة» بمشروعات سكنية

قالت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر إنها تشيد مبنيين سكنيين جديدين، بمنطقة الورقاء في دبي، ما يتيح للراغبين مزيداً من الخيارات لاستئجار الوحدات السكنية المتعددة المساحات بأسعار معقولة، ويخصص ريعها لمصلحة مشروع قرية العائلة التابع للمؤسسة.

وأفادت المؤسسة بأن العمل بدأ في المشروع مطلع شهر يناير من العام الماضي، موضحة أن كل بناية مكونة من ستة طوابق، إضافة إلى طابق أرضي، وتضم 36 شقة غرفة وصالة وغرفتين وثلاث غرف، وتبلغ مساحة البناء 11580 قدم مربعة، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 40 مليون درهم، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية بنحو خمسة ملايين درهم.

وأوضحت أن تنفيذ المشروع السكني بناءً على وصية المرحوم هامل بن خادم الغيث القبيسي، ويتماشى مع جهود المؤسسة في تعزيز ثقافة الوقف، وتشجيع المحسنين ورجال الأعمال وأهل الخير، من الأفراد والمؤسسات، على المساهمة في دعم المبادرات الوقفية التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب القيام بمشروعات تخفف من احتياجات مختلف الفئات المجتمعية، وتحقق الأمن الاجتماعي، وتدعم مسيرة التنمية الوطنية.

ويسهم المشروع في توفير مساكن مناسبة لاحتياجات المواطنين والمقيمين، بتصاميم معمارية تراعي الأبعاد الجمالية، وتتوافق مع المعايير البيئية، لتمنح المستأجرين تجربة الجمع بين مقومات العيش الكريم والحياة الراقية، وفي الوقت نفسه تحقيق موارد مالية تضمن للمؤسسة تأمين جزء من احتياجات قرية العائلة، وتمكنها من توسيع وتطوير خدماتها لتشمل أعداداً أكبر من الأطفال الأيتام.

وقرية العائلة التي افتتحت في عام 2015، تضم 33 طفلاً يتيماً، توفر لهم المأوى، والتعليم، والرعاية الصحية والنفسية، والتغذية، في بيئة تمنحهم جواً عائلياً مستقراً ومتوازناً، يحتوي على جميع احتياجاتهم الأساسية، مع تعيين أمهات بدوام كامل لكل مجموعة من الأطفال لتوفير الرعاية والحب المطلوبين لهم، وتبلغ السعة الاستيعابية للقرية 120 طفلاً، وهو ما يجعلها بحاجة إلى موارد مالية مستدامة.