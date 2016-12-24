«طرق دبي» تضيف 6 بوابات إلى محطة مترو الخليج التجاري

أفادت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بأنها أضافت ست بوابات دفع تعرفة مترو دبي في محطة الخليج التجاري، ليصبع عددها 10 بدلاً من أربع، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمة التنقّل بالمترو، بما ينسجم مع التطور العمراني والنمو السكاني في الإمارة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه وسائل النقل الجماعي عموماً ومترو دبي خصوصاً طلباً استثنائياً من قبل الزائرين والسائحين في دبي، خصوصاً في ليلة رأس السنة.

وأكد مدير إدارة تشغيل القطارات في المؤسسة، محمد يوسف المظرّب، حرص الهيئة على إسعاد متعامليها من مختلف شرائح المجتمع وإرضائهم من خلال توفير وسائل نقل متطوّرة وآمنة وسريعة، يستطيعون من خلالها التحرّك لأداء أعمالهم والتزاماتهم اليومية، والتمتّع بالتنقل في المترو والترام وغيرها من وسائل النقل الجماعي، لافتاً إلى أن عدد الركاب الذين استخدموا بوابات الدخول لمحطة الخليج التجاري بلغ 506 آلاف و345 راكباً، خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما بلغ عدد الركاب الذين استخدموا بوابات الخروج 502 ألف و572 راكباً.

وقال المظرّب إن مترو دبي يعد ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية بمستوى عالمي متطوّر، تجعل من مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، ويلعب دوراً محورياً وحاسماً في منظومة النقل الجماعي، لتحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة، معتبراً أن المترو هو العمود الفقري لنظام المواصلات، الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، وتتميّز مرافقه بمستوى عالمي من الرقي والفخامة.

وأضاف أن المترو يسهم في توفير نظام نقل متكامل، وقادر على مواكبة حركة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي، وتلبية الطموحات المستقبلية للإمارة، كما يعد ترجمةً صادقة لخطة دبي الاستراتيجية بشكل عام، وقطاع البنية التحتية والبيئة بشكل خاص، المتمثلة في تحقيق انسيابية التنقل، وتحسين مستويات السلامة، وجعل وسائل النقل الجماعي الخيار المفضل للتنقل.

وأكد أن تشغيل مترو دبي بهذه الكفاءة العالية يعد إنجازاً جيداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها إمارة دبي، مشيراً إلى أن نسبة التزام المترو بجدول مواعيد الرحلات تجاوزت 99%، وهي نسبة عالية.