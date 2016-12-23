شيخة تتخطى ظروفها المعيشية بالمأكولات الشعبية

تحدّت المواطنة شيخة عبدالله سعيد (36 عاماً) ظروف حياتها الصعبة، وأسست مشروعاً تجارياً يتمثل في مركبة متنقلة لبيع المأكولات الشعبية على كورنيش الفجيرة، ويلقى مشروعها إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين والسياح بالإمارة.

وقالت شيخة لـ«الإمارات اليوم»: «أنا ربة منزل ومسؤولة عن سبعة أبناء، وعانيت ظروفاً معيشية صعبة جداً، إلا أنني لم أيأس أو أشعر بالعجز، وقررت تأسيس مشروع تجاري، هو مطعم متنقل لبيع المأكولات الشعبية، التي أشتهر بإعدادها في المنطقة».

وأشارت إلى أنها «لم تكن تمتلك رأس المال الكافي، إلا أن هذا الأمر لم يقف في طريقها، فاقترضت من بعض صديقاتها حتى تمكنت من دفع المبالغ المطلوبة لشراء وتجهيز المركبة».

ولفتت إلى أن «حياتها تغيّرت بمجرد أن قامت بفتح متجرها المتنقل، إذ تقوم يومياً بطبخ أكثر من 10 أصناف شعبية، منها (اللقيمات بالجبن) و(البلاليط)، وغيرهما من الأطعمة التي تشهد إقبالاً كبيراً من سكان الإمارة وزوار الشاطئ، إضافة إلى السياح الذين يفضلون المأكولات التي تقدمها».

ولفتت إلى أن «وجودها في المركبة يجذب انتباه زوار الكورنيش، ما يدفعهم إلى سؤالها ما إذا كان المطعم خاصاً بها، وحين تجيبهم يقابلونها بالتحفيز وكلمات الفخر، إضافة إلى إقبالهم على شراء المأكولات».

وقالت إن «مشروعها حقق نجاحاً كبيراً، لدرجة أنها تتلقى طلبات لتوصيل المأكولات لمناطق بعيدة، مثل مقار العمل صباحاً، إضافة إلى الحفلات والمناسبات».

وتطمح شيخة إلى إضافة مطعم متنقل آخر على كورنيش منطقة قدفع ــ الذي يقع بالقرب من الطريق السريع الواصل بين إمارة الفجيرة ومدينة خورفكان ــ لبيع المأكولات الشعبية، خصوصاً مع حلول موسم الأمطار وكثرة زوار المنطقة الشرقية من جميع إمارات الدولة.

وطالبت شيخة بـ«دعم المواطنين، خصوصاً النساء وربات المنازل، في المشروعات النوعية، مثل المطاعم المتنقلة ذات الكلفة المالية البسيطة»، مشيرةً إلى أن «هذه النوعية من المشروعات غير معقدة، وقد تحل مشكلات أسر محدودة الدخل بشكل فاعل».