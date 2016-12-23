بلدية دبي تقلّل المراجعين بنسبة 80% بحلول 2018

أكدت إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي أنها خصّصت موظفين لمساعدة عملائها على الاستفادة من التحول الذكي، من خلال مرافقتهم أثناء تنفيذ معاملاتهم على موقع البلدية، لافتة إلى أن مبادرة «الأسبوع الذكي» في مركز الطوار، تهدف إلى ترسيخ التحول الذكي للخدمات والعمليات، والتواصل الفعال مع المتعاملين، لاطلاعهم وتشجيعهم على استخدام الخدمات الذكية بمختلف القنوات المتاحة، بما فيها مراكز تقديم الخدمة التي تهدف إلى تقليل عدد مراجعيها بنسبة 80% بحلول 2018.

وأكد مدير الإدارة، المهندس محمد عبدالله الزفين، أن «البلدية تسعى من خلال تنظيم فعاليات مبادرتها، إلى تمكين المتعاملين من الاطلاع على أحدث الخدمات والتطبيقات».

وأضاف: «سيُقدم شرح تفصيلي للمتعاملين المشاركين في المبادرة، حول كيفية استخدام الأنظمة، وإنجاز معاملاتهم ذاتياً في وقت قياسي، ومعرفة آرائهم وانطباعاتهم حول تجربتهم»، شارحاً أن هناك موظفين سيرافقونهم لإطلاعهم على الخطوات كافة، وجعلهم يقومون بأنفسهم بالعمليات الفنية في استخدام الخدمات الذكية بمختلف القنوات الذكية المتاحة، التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم ذاتياً.

وذكر الزفين أن «الهدف الرئيس من الأسبوع الذكي هو اختيار القطاعات التي تتعامل البلدية معها، مثل قطاع المواد الغذائية والمقاولات والاستشاريين والصحة العامة والنفايات والصرف الصحي والري والقطاعات كافة التي تحتاج إلى استخدام الموقع الإلكتروني والخدمات الذكية. ومعرفة وجهات نظر المتعاملين، ورأيهم في شكل وطبيعة الخدمات التي تقدمها البلدية لهم، وما إذا كانت المواقع تعبر بشكل فعال وسهل وبسيط عن احتياجاتهم، أم أنها تحتاج إلى تعديل».

ويعد الأسبوع الذكي نواة وتجربة جديدة ستقاس مخرجاتها، وتعمم، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، إذ تعد توعية المتعاملين وإطلاعهم على كيفية إنجاز معاملاتهم ذاتياً، بطريقة سريعة وسلسة، من أهم الأمور التي تسهم في تطوير مستوى الخدمات وفاعليتها وجودتها.