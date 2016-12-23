س . ج عن الزواج

■ أنا متزوجة حديثاً، وأعيش مع زوجي بعيداً عن عائلاتنا، وهو زوج طيب وكريم، لكنه سريع الانفعال والعصبية، فكيف أتعامل مع زوجي لأتجنب عصبيته؟

■■ تجيب المستشارة الأسرية، عائشة الحويدي: «الزوجة الذكية هي التي تستطيع أن تتعامل مع زوجها بمهارة وفن، وأن تراعي اختلاف الشخصيات، وأنه لا يوجد شخص كامل في كل شيء، وذلك لكي تستطيع تحقيق الاستقرار والسعادة في حياتها الزوجية».

في البداية يجب على الزوجة أن تعرف نفسية وطريقة تفكير زوجها، حتى لا تتحدث معه في وقت غير مناسب، يكون منفعلاً فيه لشيء ما، ولو كان سبب انفعاله شيئاً خارج المنزل، فعلى الزوجة أن تختار الوقت المناسب للحديث مع زوجها بما تود قوله، فمن خلال العشرة والمعرفة الجيدة بشخصية الزوج يمكن للزوجة أن تحس بشعور زوجها، وتنتقي الأوقات المناسبة للحديث، خصوصاً إذا كان الموضوع قابلاً للتأجيل، وأن تحرص جيداً على ألا تدخل معه في نقاش حاد، حتى لا يتحول الأمر إلى مشادة أو عناد.

الزوج العصبي دائماً لديه العديد من الصفات الحسنة، بحيث يكون طيب القلب، واجتماعياً، وسهل الإقناع، وسريع الرضا، لذا على الزوجة ألا تتعامل مع عصبيته على أنها إهانة لها بقدر ما هي لحظات انفعال سريعاً ما تزول ويعود إلى طيبته، لذا على الزوجة ألا تحاول إظهار ضيقها من عصبيته باستمرار، كي لا يأخذ الخلاف منعطفاً أكبر، وأن تحتوي زوجها بحنانها، وتشعره بالعطف والتقدير، وأن تبحث دوماً عما يسعدهما معاً، فذلك من شأنه أن يشعره بمحبتها واحترامها له، ويجعله يحاول ضبط نفسه أثناء الغضب قدر المستطاع.

كما على الزوجة أن تعلم أن الرجل يحب الزوجة الحكيمة والذكية، التي تقدّر وتتفهم بوعي وإدراك كل ما يصدر عنه، وتبرر له، وتنصت لكلامه، وتهدئ من غضبه، وأن تحاول الابتسام في وجهه بشكل دائم، والعمل على التحدث في أشياء مرحة يمكن أن تخلق جواً من الحيوية في المنزل، بدلاً من جو العصبية نتيجة العمل أو ظروف الحياة أو المسؤولية الملقاة على عاتق الزوج.

المستشارة الأسرية