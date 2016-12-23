«موانئ أبوظبي» تنظم «الوقاية من الحريق مسؤولية الجميع»

نظّمت موانئ أبوظبي، المطور الرئيس والشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في إمارة أبوظبي، الدورة السنوية الثالثة من حملة «التوعية من الحريق واستعدادات الطوارئ»، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.

وتحت شعار «الوقاية من الحريق مسؤولية الجميع»، أتاحت الحملة لموظفي موانئ أبوظبي ومستخدمي الميناء والمستودعات من المقاولين، المتعاقدين والمستأجرين، فرصة التعرف بشكل أوسع إلى الإجراءات الأساسية للسلامة والوقاية من الحرائق، وعوامل الخطر المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب الحرائق في أماكن العمل أو في المنزل والسكن الخاص بهم.

وتخللت الحملة تدريبات عملية، قدمها عدد من مسؤولي مكافحة الحرائق المحترفين باستخدام معدات تدريب متخصصة ومتطورة.

وتأتي الحملة بعد أن حققت نجاحاً كبيراً خلال العامين الماضيين، تماشياً مع رؤية موانئ أبوظبي ورسالتها التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة لجميع موظفي ومستخدمي الموانئ، ورفع مستوى الوعي لديهم حول إجراءات السلامة من الحرائق، بالنظر إلى أن الوقاية من الحرائق والتوعية لهما القدر نفسه من الأهمية.

وأقيمت الحملة على مدى ثلاثة أيام في ميناء زايد، بين 20 و22 ديسمبر 2016، وتضمنت تدريبات شاملة حول أساسيات الإطفاء والإسعاف الأولي والإنعاش والصحة والسلامة المهنية، كما قدم مستشفى ميديور فحوصاً مجانية ومتنوعة للصحة والأسنان ومستوى الضغط وسكر الدم وفحص النظر.

وتضمنت الحملة منصات عرض لعدد من مزودي معدات الوقاية من الحريق وشركات التدريب على إجراءات الصحة والسلامة والبيئة، حيث تم تقديم معلومات شاملة حول أحدث المنتجات، وبرامج التدريب في هذا المجال.