المرشد العمالي

■ تعاقدت مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص للعمل في وظيفة إدارية، وشمل اتفاق العمل أن أحصل على إجازة لمدة شهر كل عامين، وعندما جاء موعد الإجازة وطالبت الشركة بصرف تذكرة سفر حتى أتمكن من الذهاب إلى إجازتي، أخبرني الموظف المسؤول بأن الشركة لا تقدم تذاكر سفر، وأن سفري سيكون على نفقتي الخاصة، فهل وفق القانون لا يحق لي الحصول على تذكرة سفر أو بدل مالي عنها من الشركة؟

■■ يجيب مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، محمد مبارك:

القانون نص على استحقاق العامل إجازة سنوية قدرها 30 يوماً عن كل سنة، وتالياً فإن الاتفاق على خلاف ما ورد في القانون غير معتد به، لأن فيه انتقاصاً لحق العامل، لذا فإن العامل يكون مستحقاً لشهري إجازة عن فترة خدمة سنتين، وهذا في ما يخص الشق الأول من السؤال.

أما بخصوص الجزء المتعلق بمطالبته بتذكرة سفر، وهل ينص القانون على استحقاق العامل تذكرة ذهاب وعودة في إجازته السنوية، فالقانون أوجب منحه تذكرة سفر عن القدوم في بداية العلاقة العمالية، وتذكرة العودة عند انتهاء العلاقة العمالية، ولم يتطرق لتذكرة سفر عند التمتع بالإجازة السنوية، وتالياً تكون غير متوجبة قانوناً، وإن كانت هناك بعض الشركات تمنح عمالها هذه التذكرة لتشجيعهم وحثهم على بذل أقصى جهودهم وزيادة إنتاج الشركة.

ونشير في هذه الجزئية إلى أنه إذا اتفق الطرفان في عرض العمل أو عقد العمل على استحقاق العامل تذكرة سفر أو قيمتها عند ذهابه إلى إجازته السنوية، فإنه في هذه الحالة تكون التذكرة مستحقة.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي