«الداخلية» تطلق «سعادتهم في سلامتك» لخفض وفيات الحوادث على 5 طرق

أطلقت وزارة الداخلية حملة «سعادتهم في سلامتك»، في إطار قيادتها فريق تحدي خفض وفيات الحوادث على خمسة طرق رئيسة في الإمارات، تعدّ من أخطر الطرق في الدولة.

وقد شكلت الوزارة فريق عمل المسرعات، الذي يضم ممثلين من الشركاء الاستراتيجيين، وإدارات المرور والدوريات في القيادات العامة للشرطة بالدولة، لبدء العمل على الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتحقيق خفض معدل الحوادث.

4 مجالات تعدّ المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي. وتعمل على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية، وتسريع تنفيذ مشروعات الحكومة الاستراتيجية، من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة، تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، بهدف تقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة. وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية المشاركة فيها، لتحقيق هدف أساسي، هو تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات رئيسة، هي: المؤشرات الوطنية، والسياسات والبرامج، والمبادرات، والخدمات الحكومية، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات في الدولة، لمعالجة التحديات، وإنجاز الأهداف، بالاستفادة من التجارب والابتكارات العالمية، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الحكومي، عبر تنفيذ مشروعات وتجارب بأساليب عمل ريادية ومبتكرة، تفضي إلى تحقيق نتائج سريعة وضمان استدامتها.

وقال رئيس فريق المسرعات، المقدم سهيل المزروعي، إن «الطرق الخمسة، هي: شارع أبوظبي - السلع، شارع أبوظبي - العين، شارع الشيخ زايد في دبي، شارع مليحة في الشارقة، شارع محمد بن زايد في أم القيوين».

وأوضح أن «جهود الوزارة لخفض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق أثمرت نتائج عدة في الأعوام الماضية، أبرزها انخفاض عدد الوفيات ليصل عام 2015 إلى 5.9 وفيات لكل 100 ألف من السكان».وأضاف أن «التحدي هو الوصول إلى ما لا يزيد على ثلاث وفيات لكل 100 ألف بحلول عام 2021».

وذكر أن «الفريق وضع خطط العمل التفصيلية بهدف خفض نسبة الوفيات بمقدار 21%، خلال فترة التحدي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية». وأضاف أن «الفريق راعى عند وضع خطط العمل التفصيلية المحاور الاستراتيجية الأربعة للسلامة المرورية، وهي: الضبط المروري، والهندسة المرورية، والتوعية المرورية، وخدمات الإسعاف».

وأطلقت الوزارة حملة توعية «سعادتهم في سلامتك»، عبر جميع وسائل الإعلام، فيما تقوم إدارة الإعلام الأمني بالوزارة، بالتنسيق مع القيادات العامة الشرطية المشاركة في الحملة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي، من خلال إطلاق رسائل توعية عبر المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وإدارات الشرطة. كما تم إطلاق وسم خاص بالحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو # سعادتهم_في_سلامتك، لمزيد من التفاعل الجماهيري، ولتعزيز مشاركة أفراد المجتمع بآرائهم واقتراحاتهم. وتركز الحملة على التوعية بأسباب الحوادث القاتلة، وطرق تجنبها.