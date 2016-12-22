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رداً على ملاحظة قارئ، نشرت أخيراً في هذه الزاوية، عن جدوى مرور حافلات هيئة الطرق والمواصلات الكبيرة في الشوارع الداخلية الضيقة بمنطقة الورقاء، ما يتسبب في ازدحام الشوارع، أفادت الهيئة بأنها تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي للحد من الازدحامات المرورية، وجذب المواطنين والمقيمين لاستخدامها، وتوفر الهيئة لسكان منطقتي الورقاء ومردف خط حافلات F10 لربطهما بمحطة مترو الراشدية، ويخدم هذا الخط 2000 راكب يومياً، حيث تمر الحافلات في مسارات مخططة بالمناطق السكنية حسب جدول لتحقيق انسيابية وسهولة في حركة ومواقيت تنقل السكان من وإلى المناطق السكنية، وتجري حالياً دراسة نوعية الحافلات التي تمر في المناطق السكنية للتأكد من إمكانية تشغيل حافلات صغيرة تناسب حجم الطلب وسعة الشوارع وذلك ضمن مبادرات مشابهة لخدمة «باص الفريج».

عقود

طالب عملاء لدى «اتصالات» الشركة بعدم الاكتفاء بتوضيح المزايا الموجودة في أي عقد، بل الحرص على توضيح الشروط الجزائية في حال الإخلال بأي من بنود العقد، على أن يكون باللغتين العربية والإنجليزية، حتى لا يفاجأ العميل بتكبده غرامة تتسبب في قطع الخدمة.

طلب

طالب رئيس اتحاد لعبة فردية سابق بـ25 ألف درهم كلفة أعمال إنشائية صرفها من جيبه الخاص على مكتب رئيس الاتحاد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لعدم حصوله على موافقة مسبقة من قبل مجلس الإدارة وقتها.

استغراب

استغرب أمين عام أحد المجالس الرياضية، طلب مسؤول رياضي منح أصوات أندية الإمارة، التي تتبع المجلس، لمرشحه المفضل، معتبراً هذا الأمر تدخلاً للتأثير في توجه الناخبين، الذي من المفترض أن يتم بحرية ويتسم بالشفافية.

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