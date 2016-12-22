تدشين محطة التحويل الخاصة بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

دشّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، محطة التحويل الرئيسة جهد 400/‏‏‏132 كيلوفولت في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تبلغ تكلفتها 275 مليون درهم، وبقدرة تحويلية 1515 ميغافولت أمبير. وتعتبر المحطة من أول مشاريع المجمع وستقوم بنقل وتحويل الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة الشمسية، وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تعد المحطة الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمساهمتها بدمج الطاقة النظيفة المنتجة بشبكة الطاقة التقليدية.

وقال الطاير «نعمل على تهيئة بنية تحتية مميزة للطاقة من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية في الإمارة، في إطار سعينا الحثيث لتنفيذ استراتيجيتنا وخططنا الطموحة وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، ونظراً لأهمية المشروع في نقل الطاقة، تم توجيه شركة (إيه بي بي) للالتزام بمعايير الصحة والسلامة وإنجاز المشروع بجودة عالية وفقاً للبرنامج الزمني دون تأخير».

وتم إنجاز المشروع خلال مدة 26 شهراً، وهي مدة قياسية لبناء محطات تحويل جهد 400 كيلوفولت، وذلك من دون تسجيل أي اصابات أو حوادث خلال عملية التنفيذ التي استغرقت نحو 2.6 مليون ساعة عمل، ما يعكس كفاءة خطة التنفيذ التي تم تطويرها للمشروع وكفاءة عمليات المتابعة ومراقبة سير عمل المشروع.