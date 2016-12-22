«القفص الذهبي» اليوم في ملتقى زايد بن محمد العائلي

يستضيف ملتقى زايد بن محمد العائلي التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في منطقة الخوانيج الأولى بدبي الداعية سلطان العيد من السعودية، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين. ويقدم العيد محاضرة دينية بعنوان (القفص الذهبي) اليوم على مسرح الملتقى الساعة 8.30 مساءً.

يذكر أن جدول فعاليات الملتقى يضم المحاضرات الدينية باللغة العربية كل يوم خميس من كل أسبوع، ومحاضرات للجاليات غير الناطقة بالعربية كل يوم جمعة، وأمسيات إنشادية وشعرية متميزة لأشهر المنشدين والشعراء في العالم العربي كل يوم سبت.