مشاريع خدمية جديدة في المنطقة الغربية

قامت بلدية المنطقة الغربية بترسية مشاريع خدمية في مدن المنطقة الغربية، حيث تم ترسية مشروع تطوير وتأهيل وإنشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط ري لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري بمدينة زايد، على الاستشاري للتصميم. كما قامت البلدية بترسية مشروع انشاء ممرات مشاة وأعمال إنارة وتوفير وسائل السلامة المرورية في مدن الغربية. ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ أعمال انشاء ممرات مشاة مع اعمال الإنارة اللازمة وأعمال رفع مستوى السلامة المرورية عند التقاطعات مع الطرق كممرات العبور وإشارات المرور القابلة للتحكم. ويهدف ذلك الى توفير ممرات مشاة منظمة وآمنة تساعد في تشجيع المجتمع المحلي لممارسة رياضة المشي بين الأحياء السكنية لما لها من فوائد صحية تعود بالنفع على الجميع.