سيف بن زايد يطلق اللعبة الإلكترونية التوعوية «سباق الإمارات»

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، بمقر الوزارة اللعبة الإلكترونية التوعوية «سباق الإمارات /‏UAE RACING/‏» عبر منصتي «أبل ستور» و«غوغل بلاي» التي طورتها كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع جهات تربوية معنية بالنشء والخبراء والمختصين في هذا المجال ضمن مبادرة أقدر للألعاب الذكية التي ينفذها برنامج خليفة لتمكين الطلاب.

وقال الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، إن البرنامج يهدف إلى الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب والطلاب عن طريق الألعاب الإلكترونية بما يعزز من تثقيفهم وتوعيتهم بالمضامين التربوية الجيدة التي ترتكز على قيمنا ومبادئنا الأخلاقية، موضحاً أن تصميم الألعاب الإلكترونية للبرنامج جاء على النحو الذي يضمن وصول الأهداف التي تعمل على تعزيز حب الوطن، من خلال التعرف إلى تاريخه ومؤسساته ومنجزاته ومقدراته وكيفية الحفاظ على هذه المكتسبات.

وأشار الممثل الإقليمي ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، إلى اهداف اللعبة في تطوير التركيز الذهني للطالب من خلال تدريبه على التآزر الحركي البصري والاستدلال المكاني والدقة والسرعة في الأداء إضافة إلى دافعية الإنجاز، وتوكيد الذات والثقة بالنفس والتحكم والتمكن والتنافس الايجابي والعمل الجماعي والعمل ضمن فريق، وتكوين اتجاه سلبي نحو الجريمة ونبذ السلوك الإجرامي، وتكوين اتجاهات إيجابية وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

كما شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تفعيل الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية بما يتفق مع المعايير الدولية وتعزيز التعاون والشراكة ضمن توحيد الرؤى والتوجهات بما يخدم اولويات الدولة، لتحصين المجتمع من التحديات التي تواجه اجيال الشباب.

وبموجب مذكرة التفاهم تتم الاستفادة من خبرات وخبراء مكتب الأمم المتحدة لتطوير الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية، بما يتفق مع المعايير الدولية واعتماد فريق عمل مشترك بين الجهتين لوضع منهجية وآلية معتمدة في هذا الاطار وتدريب وتأهيل وتعريف المنسقين والمعنيين لدى «المكتب» بأهداف وغايات وآليات عمل برنامج خليفة لتمكين الطلاب وتنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة في قضايا تمكين الطلاب والشباب والمشاركة في الفعاليات والأنشطة، وتزويد «البرنامج» بالتقارير الدورية المعنية بمدى تحقيق الأهداف والخطط التحسينية المرصودة بما يخدم أهداف الطرفين وغيرها من البنود ذات الصلة.