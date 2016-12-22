إطلاق برنامج منح لبحوث ودراسات الفضاء

أطلق «مركز محمد بن راشد للفضاء»، «برنامج منح للبحوث العلمية والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء»، ويهدف إلى تحفيز البحوث والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء في الإمارات. ومن خلال البرنامج، يمكن لمن يرغب في المشاركة من مجتمع دولة الإمارات، تحديد مقترح لبحث عن علوم الفضاء أو كوكب المريخ، على أن يأخذ المركز على عاتقه تمويل تنفيذ البحوث المختارة.

وينقسم البرنامج إلى محورين رئيسين: يتمثل الأول في «برنامج مركز محمد بن راشد للفضاء للبحوث العلمية المتعلقة بالغلاف الجوي لكوكب للمريخ»، وهو برنامج مفتوح لدراسات علمية، تتعلق بالغلاف الجوي لكوكب المريخ، والذي يتماشى مع إجابة الأسئلة العلمية لـ«مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ» – مسبار الأمل، وأسئلة علمية أخرى باستغلال البيانات التي ستوفرها المهمة. أما المحور الثاني فهو «برنامج مركز محمد بن راشد للفضاء لعلوم الفضاء»، ويتيح إجراء دراسات للموضوعات المتعلقة بعلوم الفضاء، مثل علم الكواكب، وعلم تحكم الفلك النجمي والشمسي، وكذلك الدراسات المتعلقة بمجرتنا.

• الإمارات تخطو نحو مرحلة محورية جديدة من مسيرة التنمية، وذلك يتطلب تهيئة البيئة المناسبة لها. • يمكن للمشاركين تحديد مقترحات لبحوثهم، وسيأخذ مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء على عاتقه تمويل تنفيذ البحوث المختارة.

وسينتقي الفريق العلمي في المركز المقترحات البحثية الأكثر أهمية وإفادة علمياً، بناء على معايير عدة، أبرزها إسهامها في تطوير وإفادة المجتمع العلمي، إضافة إلى قيمتها المضافة للمعارف العلمية المختلفة في عالم الفضاء، وميزاتها من حيث طريقة المعالجة وعرض المعلومات.

وقال مدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء»، يوسف حمد الشيباني، إن «دولة الإمارات أسست منذ سنوات عدة لمرحلة واعدة، عنوانها هو الاقتصاد المعرفي، ونرى جلياً النتائج الإيجابية والإنجازات التي سبق أن تحققت وتتحقق، وحالياً تخطو الإمارات قدماً نحو مرحلة محورية جديدة من مسيرة التنمية، وذلك يتطلب تهيئة البيئة المناسبة لها، ليس فقط من خلال إطلاق المشروعات الطموحة، التي تنضوي تحت الإطار العلمي والتكنولوجي والمعرفي والاقتصادي، وإنما أيضاً دعم وتنمية ثقافة البحث العلمي والابتكار والتطوير، بما يصب في خدمة المجتمع، ويعود بالمنفعة على الدولة».

وأضاف الشيباني: «يأتي برنامج منح البحوث، تماشياً مع استراتيجية الدولة في التشجيع على البحث العلمي، إذ إنه يتيح المجال، ويحث جميع أفراد المجتمع على إجراء دراسات متمحورة حول علوم الفضاء عموماً، وأبحاث متعلقة بأبرز المشروعات الفضائية - مسبار الأمل، والإسهام الفاعل في استنتاجات علمية جديدة، قد يكون لها مردود علمي كبير».

وختم الشيباني إن «المبادرات العلمية، حول مجال الفضاء، التي يطلقها المركز هدفها الأول والأخير هو بناء كفاءات إماراتية متخصصة، قادرة على خدمة المشروعات الفضائية، وابتكار تطبيقات ووسائل تحرك عجلة نمو قطاع الفضاء، وتميزه عالمياً».