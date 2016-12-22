ملتقى يناقش دور الحكومة في جعل دبي صديقة لذوي الإعاقة

نظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الملتقى الحواري «دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة»، أمس، بفندق أبراج الإمارات، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي رئيس البرنامج، عبدالله الشيباني، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع، أحمد عبدالكريم جلفار، والمنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، الدكتور أحمد النصيرات، ونحو 400 موظف حكومي.

وقال الشيباني إن «تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة، بحلول عام 2020 يحتاج إلى تكاتف الجهود، لدعمهم وتمكينهم، إلى جانب خلق وعي واسع يسهم في دمجهم بالمجتمع».

وأكد جلفار أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بدمج وتمكين ذوي الإعاقة، للوصول إلى مجتمع صديق ومؤهل لحماية حقوق هذه الشريحة المجتمعية المهمة، ومنحهم فرصاً عادلة في التعليم والعمل والصحة.

وأكد النصيرات أن دبي تتوافر على مظاهر عدة، تجعلها مدينة صديقة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى «تصاميم مبانيها التي تضمّ ممرات خاصة بهم، ومواقف السيارات المخصصة لهم، والأندية الاجتماعية والرياضية التي ترعاهم، وتسهم في انخراطهم بمختلف الأنشطة».

وأضاف أنّ دبي تتيح الفرصة لذوي الإعاقة، لشغل مختلف الوظائف، حسب إمكاناتهم.