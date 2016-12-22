220 ألف إذن دخول لعمال الخدمات المساعدة خلال 9 أشهر

أظهرت إحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية، أن إجمالي أذونات دخول عمل لفئة عمال الخدمات المساعدة، لكفيل مواطن أو مواطني مجلس التعاون، في الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين على مستوى الدولة، بلغ 220 ألفاً و940 إذناً، فيما بلغ إجمالي تصاريح الإقامة لفئة عمال الخدمة المساعدة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون 142 ألفاً و425 خلال الفترة نفسها. وأظهرت الإحصاءات، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن عدد تصاريح الإقامة لشخص يعمل في قطاع خاص أو منطقة حرة، التي أصدرتها وزارة الداخلية على مستوى الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغ 457 ألفاً و202 تصريح.

وأفادت بأن عدد أذونات الدخول لزيارة طويلة لسفرة واحدة ترفيهية، بلغ منذ يناير حتى نهاية سبتمبر 2016 نحو 31 ألفاً و240 إذناً، فيما بلغ إجمالي أذون الدخول لزيارة قصيرة لسفرة واحدة ترفيهية نحو 16 ألفاً و543، فيما شهدت الفترة نفسها إصدار نحو 142 ألفاً و808 جوازات سفر. يذكر أن وزارة الداخلية، ضمن مبادرة الحكومة الذكية، وفرت العديد من الخدمات الخاصة بمعاملات الإقامة وأذونات الدخول عبر موقعها الإلكتروني والهواتف الذكية، حيث حرصت على تعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتحرك، وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات الحكومية لرفع مستوى الأداء، استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من استيعاب احتياجات فئات المجتمع كافة، بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم.