«كوادر» وظّف 13.5 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 12 سنة

قال رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، إن البرنامج أسهم خلال 12 سنة الماضية في توظيف 13 ألفاً و500 مواطن ومواطنة في القطاع الخاص.

وأضاف خلال ملتقى «أفضل ممارسات الموارد البشرية» الذي عقدته دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أمس، أن نسبة البطالة في دبي انخفضت من 10.7% خلال سنة 2005 إلى 2.8% العام الجاري، مؤكداً أن دبي تسعى إلى خفض نسبة البطالة إلى أقل من 0.5% خلال سنة 2021، لافتاً إلى وضع خطة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص في مختلف مجالاته.

وتابع الملا أن قطاع التجزئة في دبي يعد من أهم القطاعات، إذ إن الجمعيات التعاونية التي تبيع بالتجزئة تشكّل عاملاً أساسياً لتدريب المواطنين وإكسابهم خبرة كافية للانتقال إلى وظائف حكومية مناسبة، مضيفاً أن «قطاع التجزئة سيكون له دور كبير في توظيف المواطنين خلال السنوات المقبلة، وسيشكل رافداً مهماً في تدريبهم وتأهيلهم لشغل العديد من المواقع في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال إن البرنامج سيطلق مبادرة خلال العام المقبل لتوظيف 500 مواطن في قطاع الضيافة.

وشرح الملا أن البرنامج أسهم في توظيف 1650 مواطناً منذ بداية العام الجاري، بينهم 840 مواطناً في قطاع البنوك، و102 مواطن في الضيافة، و260 مواطناً في مؤسسات شبه حكومية، و448 مواطناً في تجارة التجزئة.

وأوضح أن البرنامج نفذ 82 يوم توظيف و472 ساعة عمل، تم من خلالها إجراء 25 ألفاً و218 مكالمة هاتفية لباحثين عن عمل، حيث أكد 5167 باحثاً عن عمل حضورهم للمقابلة، إلا أن عدد الحاضرين للمقابلة بشكل شخصي وصل إلى 1907 باحثين عن عمل.

وأشار إلى أن «البرنامج يستهدف الباحثين عن عمل في مرحلة التعليم الثانوي، كونهم يمرون بمرحلة تغيير الفكر، حيث استطاع البرنامج توجيه عدد من الطلبة نحو تخصصات أكاديمية ووظائف معينة خلال السنوات الماضية، ونحن بحاجة إلى تشريعات وقوانين تلزم القطاع الخاص بتعيين عدد محدد من المواطنين سنوياً».

وأوضح الملا أن «البرنامج طالب بضرورة توظيف المواطن في القطاع الخاص خلال مدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات قبل انتقاله إلى الوظيفة الحكومية، من أجل إكسابه الخبرة اللازمة ليكون رافداً مهماً في تطوير العمل الحكومي».

5 صعوبات

أكد رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، أن المواطن يواجه خمس صعوبات أساسية في العمل بالقطاع الخاص، هي: عدم جدية قطاع التأمين نحو توظيف الباحثين عن عمل، وعدم توافر الحافز المالي، وعدم اطلاع القطاع الخاص على عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، واهتمام بعض المؤسسات الخاصة بالأمور السطحية لتفادي توظيف المواطنين لديها (مثل عدم حضوره للمقابلة)، وعدم الجدية في البحث عن وظيفة.

وأضاف الملا أن المعوقات التي تواجه الباحث عن عمل تشمل أيضاً قلة الحافز المالي، وبُعد مكان العمل عن المسكن، وقلة الوعي بأهمية العمل، وتذمر الباحث عن عمل من ساعات العمل الطويلة.

وأفاد بأن توظيف الباحثين عن عمل يحتاج إلى ثلاث ركائز أساسية، هي: التعليم الجيد الذي يلبي احتياجات السوق، واقتصاد قوي متنوع، والتشريعات والقوانين التي تسهم في انخفاض نسبة البطالة وتلزم القطاع الخاص بتوظيف المواطنين في شتى المجالات.