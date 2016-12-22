إنذار 21 خيمة في دبا الفجيرة لمخالفتها شروط التخييم

حرّرت بلدية دبا الفجيرة 21 إنذاراً لخيام مخالفة في منطقة الفقيت السياحية بالإمارة، وتم توجيه تعليمات لأصحاب المخيمات بضرورة سرعة إزالتها بسبب قربها من البحر، بالإضافة إلى عدم التزامهم بالقواعد والاشتراطات المطلوبة في التخييم.

وأكدت البلدية أن الحملات التفتيشية المفاجئة تهدف إلى وضع حد لتجاوزات الأفراد في مواقع التخييم، من خلال تطبيق العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون، حرصاً من البلدية على التزام الجمهور باتباع السلوكيات البيئية السليمة والمحافظة على البيئة البرية، التي تصب في الحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن معظم المخالفات التي ضبطها المفتشون تمثلت في قرب المخيمات من البحر، بالإضافة إلى إلقاء مخلفات أو ترك بقايا الأطعمة والنفايات ومخلفات الشواء في منطقة التخييم.

وأكدت البلدية أن الغرض من تحرير الإنذارات هو ليس العقاب أو محاسبة المتجاوزين بقدر ما هو توعية وإصلاح للسلوكيات السلبية، فضلاً عن دورها في توعية جميع أفراد المجتمع، وزرع روح المحافظة على البيئة في نفوسهم، بالإضافة إلى إرشادهم وتوعيتهم بالطرق السليمة للتخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطتهم، وتحديد الأماكن التي يجب أن يتم تجميع أكياس المخلفات فيها. ولفتت إلى أنه يتم ضبط المخالفة، بشكل فوري وتسجيلها بحق مرتكبيها.

يذكر أن مخيمات منطقة الفقيت وصلت إلى 110 خيم، وأن البلدية سعت الى توفير 88 حاوية قمامة موزعة في مختلف الأماكن السياحية بالمنطقة، وتخصيص فرق تنظيف للأماكن بشكل مستمر للمحافظة على نظافة البيئة.