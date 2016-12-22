بلدية دبي ترد على شائعة منتج «أندومي»

نفت مديرة إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، إيمان البستكي، صحة ما ورد في فيديو نشرته مواقع للتواصل الاجتماعي حول احتواء منتج «أندومي» بنكهة الدجاج على ديدان.

وأفادت البستكي بأن «الإدارة تنصح الجميع بعدم تداول مثل هذه المقاطع، والتفكير بعواقبها قبل إعادة إرسالها، فقد يكون هدفها المنافسة التجارية، أو حتى اللهو والتسلية».

وشرحت أن «هذه المقاطع تساعد على نشر معلومات غير صحيحة بين أفراد المجتمع، وتخلق بلبلة بين المستهلكين، فيما الأسلم هو الرجوع إلى الجهات المختصّة للتحقق من أي معلومة يود المستهلك معرفتها، والحصول على إجابة علمية صحيحة وموثوق بها».

وقالت البستكي إن «مصدر شائعة (أندومي) مجهول وغير موثوق به»، مؤكدة وجود إجراءات رقابية متطورة لدى إدارة سلامة الغذاء في البلدية، تضمن سلامة الأغذية وجودتها عند الاستيراد أو التصنيع، وخلال وجودها في المخازن والأسواق.

وتابعت أن «فريقاً مختصّاً من الإدارة تقصى عن الأمر، وتأكد من سلامة المنتج في مخازن الشركة المستوردة والأسواق، وعدم ورود أي بلاغات أو شكاوى بخصوصه، سواء كانت حول الديدان أو غيرها».