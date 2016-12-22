بلدية أبوظبي تنفذ حملة لإزالة القوارب المهملة في «مصفح»

نفذت بلدية أبوظبي حملة واسعة لمواجهة ظاهرة القوارب البحرية المهملة، نظراً لما تشكله من تشويه للمظهر الحضاري العام للمدينة وتلويث البيئة، إضافة إلى أنها مصدر خطر على سلامة أفراد المجتمع والصحة العامة.

وأشارت البلدية إلى أن «الحملة سبقتها عملية رصد للقوارب المهملة في مناطق مصفح الصناعية، في منتصف نوفمبر الماضي، أسفرت عن إلصاق 44 إنذاراً بحق القوارب والمقطورات المهملة».

وأضافت أنها «سحبت 12 قارباً ومركبة ومقطورة، وخالفت ملاكها، بعدما استنفدوا مهلة الإنذارات القانونية. فيما سارع ملاك بإزالة 28 قارباً مهملاً، منتشرة في مناطق توقف غير نظامية، حال إنذارهم وقبل مخالفتهم. وهناك أربع عوّامات ومعدات كبيرة جار العمل مع الجهات المعنية لتوفير آليات مناسبة وكبيرة لإزالتها».

وأكدت البلدية أنها «رصدت خلال الحملة العديد من الممارسات غير القانونية، مثل وجود عوّامات تستغل أراضي مجاورة من دون ترخيص من الجهات المختصة».