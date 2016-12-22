«الداخلية» تُصدر 95 ألف رخصة قيادة جديدة في 9 أشهر

جدّدت إدارات المرور والترخيص في الدولة ملكية 833 ألفاً و409 مركبات خلال تسعة أشهر (من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي)، بينما أصدرت 95 ألفاً و528 رخصة قيادة جديدة في الفترة نفسها، بحسب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة أن خدمة إصدار رخص قيادة المركبات عبر التطبيقات الذكية، واحدة من حزمة خدمات وفرتها للجمهور وفق خطوات سهلة تتيح سرعة الحصول عليها، مؤكدة الحفاظ على النقلة النوعية التي حققتها في التطبيقات الذكية من خلال تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات عبر تلك التطبيقات.

وأوضحت أن الخدمة من شأنها توفير الوقت والجهد على المتقدمين للحصول عليها، مشيرةً إلى أن النظام يعمل على مستوى الدولة، فيما تتم عملية الإصدار بخطوات بسيطة من خلال التطبيقات، وإرسال الرخصة عبر البريد إلى المستفيد.

وتتوافر الخدمة لكل من لديهم ملف فحص السائقين، واجتازوا الفحص النهائي. ويشترط للاستفادة منها تسجيل الملف في نظام المرور والترخيص الاتحادي، المتاح في جميع إمارات الدولة.

من جهة أخرى، بلغ عدد المركبات التي تم تجديد رخصها عن طريق خدمة البوابة الاتحادية للمركبات (مركبتي)، منذ يناير حتى نهاية أغسطس 2016، نحو 592 ألفاً و634 مركبة على مستوى الدولة، وفقاً لإحصاءات الخدمات التي قدمتها البوابة الاتحادية للمركبات (مركبتي).

وتقدم البوابة 10 خدمات تستهدف السائقين وشركات التأمين والمركبات، تحت مظلة إلكترونية موحدة، وتتركز الخدمات في قطاع التأمين على توفير التأمين للمركبات، إذ تتيح تقديم طلب عرض سعر وثيقة تأمين من شركات التأمين المعتمدة، إلى جانب عرض بيانات الحوادث السابقة للمركبة وإجراءات متابعة الحوادث، وتقييم الأضرار ومتابعة إصلاح المركبة، وخدمة بيانات رخصة القيادة، إذ تعرض التفاصيل والبيانات لرخصة القيادة الخاصة بالمتعامل، إضافة إلى خدمة تعديل بيانات العنوان في الملف المروري.