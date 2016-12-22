عروض خاصة عبر وسائل النقل البحري في ليلة رأس السنة

أكملت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات استعداداتها لتقديم عروض خاصة، وخدمات مميّزة، في مجال النقل البحري، من خلال «الباص المائي» و«فيري دبي» و«العبرة»، في ليلة رأس السنة الميلادية (السبت 31 ديسمبر الجاري).

وستنطلق رحلات خدمة «فيري دبي»، من التاسعة مساءً، وتنتهي في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات «الباص المائي» و«العبرة» من العاشرة والنصف مساءً، وتنتهي في الواحدة بعد منتصف الليل.

وتنطلق رحلات «فيري دبي» من محطة «مارينا مول» (مرسى دبي)، ومحطة الغبيبة (خور دبي)، ومحطة قناة دبي المائية (قناة دبي المائية)، إلى نقطة التجمّع بالقرب من برج العرب وبرج خليفة ومحمية رأس الخور، وتبلغ قيمة تذكرة «الفيري» 300 درهم للدرجة الفضية، و450 درهماً للذهبية، مع تخفيض 50% للأطفال ما بين سنتين و10 سنوات، ومجاناً للأطفال أقل من عامين.

كما تنطلق رحلات «العبرة» من محطة «دبي فيستفال سيتي»، ومحطة الجداف للنقل البحري، إلى خور دبي، وتبلغ قيمة تذكرة «العبرة» 125 درهماً للشخص، ومجانا للأطفال أقل من عامين.