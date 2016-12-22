15 ألف مستخدم للنقل البحري على خط «دبي المائية» خلال 5 أسابيع

تجاوز عدد ركاب النقل البحري على خط قناة دبي المائية 15 ألف راكب، خلال الفترة من تاريخ تشغيل محطة القناة (10 من الشهر الماضي) حتى 17 من الشهر الجاري.

وقال مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، منصور الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن عدد ركاب (فيري دبي) حقق نسبة أعلى من المعدل المستهدف، بلغت 240%، إذ وصل عددهم إلى 14 ألفاً و833 راكباً، فيما كان المستهدف نحو 7000 راكب».

وأشار إلى أن «ركاب خط قناة دبي المائية وصل إلى 15 ألفاً و659 راكباً، منهم 14 ألفاً و800 راكب لـ(فيري دبي)، و826 راكباً لـ(التاكسي المائي)، وذلك على الخط البحري الواصل بين الجداف ومحطة قناة دبي المائية».

وأكد الفلاسي تشغيل ثلاث رحلات حالياً لـ«فيري دبي» يومياً، من محطة الجداف للنقل البحري، مروراً بمحطات حي دبي للتصميم، والواجهة المائية، ومراسي، وشارع الشيخ زايد، وقناة دبي المائية، ذهاباً وإياباً، في ثلاثة مواعيد، هي: العاشرة صباحاً، والـ12 ظهراً، والخامسة والنصف عصراً. ولفت إلى تعديل رحلات خط «فيري دبي» بين محطة الغبيبة ومحطة «مارينا مول»، بعد افتتاح قناة دبي المائية، ليتوقف في محطة القناة، التي أصبحت نقطة وصل بين الغبيبة و«مارينا مول» والخليج التجاري والجداف.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسة، فقد سجلت محطة شارع الشيخ زايد، الواقعة بين محطتي مراسي وقناة دبي المائية، الرقم الأكبر في عدد الركاب، خلال الفترة المحددة، إذ وصل إلى نحو 6366 راكباً، فيما سجلت محطة دبي للتصميم الرقم الأقل بين المحطات، إذ بلغ عدد الركاب 28 راكباً.

ويمثل قطاع النقل البحري جزءاً رئيساً من منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، إذ يقدر عدد مستخدميه بنحو 13 مليون راكب سنوياً، فيما تعدّ وسائل النقل المائية وسائل حيوية، ما جعلها تستحوذ على اهتمام هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي وضعت خطة متكاملة لتطوير أنظمة النقل البحري في الإمارة، تشمل تشغيل خطوط على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وكذلك خطوط خدمة الجزر الجديدة، وخطوط في الخليج التجاري ودبي المائية.

وتبلغ تعرفة التنقل بوساطة «فيري دبي» للدرجة السياحية 15 درهماً للمحطة الواحدة، و25 درهماً للمحطتين، و35 درهماً للثلاث محطات، و45 درهماً للأربع محطات، و50 درهماً لكامل الخط.

أما تعرفة التنقل في الدرجة الذهبية، فستكون 25 درهماً للمحطة الواحدة، و35 درهماً للمحطتين، و50 درهماً للثلاث محطات، و60 درهماً للأربع محطات، و75 درهماً لكامل الخط.

وتراوح تعرفة التنقل بـ«التاكسي المائي» بين 55 و205 دراهم، فيما تبلغ تعرفة استئجار «التاكسي المائي» لساعة واحدة 400 درهم.