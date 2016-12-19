6 عبرات كهربائية لخدمة زوّار «القرية العالمية»

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في تشغيل ست «عبرات» تعمل بالطاقة الكهربائية لخدمة زوّار «القرية العالمية»، التي انطلقت فعالياتها منذ أوائل الشهر الماضي، وذلك في إطار حرصها على توفير هذه الخدمة، التي لاقت إقبالاً كبيراً طوال السنوات الثماني الماضية.

وقال مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، منصور الفلاسي، إن «الهيئة تسعى دائماً إلى توفير خدمة (العبرة) مع انطلاق فعاليات القرية العالمية من شهر نوفمبر كل عام، خصوصاً مع الإقبال الواسع على استخدامها، إذ وصل عدد الركاب في الموسم الماضي إلى 134 ألفاً و738 راكباً». وأضاف أن «هذا الرقم يُعبّر عن الإسهام الفاعل للعبرات في تنشيط الحركة السياحية في القرية العالمية»، لافتاً إلى حرص الهيئة على توفير منظومة متكاملة من وسائل النقل والمواصلات، بما فيها العبرات الكهربائية، تلبية للمتطلبات المتنامية، وتحقيق رؤيتها المتمثلة بـ(تنقل آمن وسهل للجميع)، بالتنسيق مع إدارة «القرية العالمية».