«الموارد البشرية والتوطين» تشرف على قطاع العمالة المساعدة

كلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، خلال الربع الأول من العام المقبل، تلقي طلبات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة في دبي، وذلك كمرحلة أولى، فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية على مستوى الدولة، خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، سعي الوزارة نحو تركيز الجهود في الإدارة المثلى لملف العمالة المساعدة، الذي تم إلحاقه بها في إطار رؤية حكومة المستقبل، وكي تكون العمالة بمختلف فئاتها ضمن اختصاص جهة حكومية واحدة، وهو الأمر المعمول به في معظم دول العالم.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على إدارة قطاع العمالة المساعدة، انطلاقاً من المنجزات والمكتسبات التي تحققت في هذا القطاع، والتي جاءت نتيجة توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سواء من حيث التشريعات المنظمة لهذا القطاع، أو من حيث الخدمات الإجرائية للترخيص لعمل هذه الفئة من العمالة.

وأشار إلى «حرص الوزارة على وضع وتنفيذ سياسات وخطط استراتيجية، تستهدف تحقيق المواءمة بين سياسات تنظيم علاقات العمل للعاملين في القطاع الخاص، والسمات الخاصة لفئات العمالة المساعدة، بما يراعي خصوصية تلك الفئات». ولفت غباش إلى التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للاستفادة من خبراتها المتراكمة في تقديم خدماتها المتميزة للمتعاملين، في إطار إجراءات الترخيص للعمالة المساعدة.

يذكر أن العمالة المساعدة، هم العمال الذين يؤدون خدمات إلى الأسر، منهم العامل المنزلي، والحارس، والسائق، والطباخ، ومربية الأطفال، والمزارع والبستاني والراعي، وغيرها من المهن ذات الصلة.

