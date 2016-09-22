حاكم الشارقة يوجه بافتتاح مكتبات في مساجد الإمارة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء وإقامة مكتبة في كل مسجد بإمارة الشارقة، على أن يتولى إمام المسجد مهام الإشراف عليها ويخصص له نظير تلك المهام مخصص مجزٍ كريم يضاف لمخصصه الحالي بدءاً من اليوم دون الانتظار إلى إنجاز المكتبات في المساجد، والتكفل بدراسة وتعليم أبناء الأئمة في إمارة الشارقة من مرحلة الابتدائية حتى التخرج في الجامعة.

سموه حث الأئمة على ضرورة التعامل بالحكمة واللين والموعظة الحسنة مع من في المسجد.

جاء ذلك، ضمن كلمة ألقاها سموه أمام أئمة وخطباء مساجد الشارقة ومسؤولي ووعاظ دائرة الشؤون الإسلامية في حفل افتتاح المبنى الجديد للدائرة بمنطقة الرحمانية. وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة جملة من المهام والواجبات التي تقع على عاتق الأئمة سواء اتجاه أنفسهم أو اتجاه المصلين والمجتمع أو داخل المسجد أو في محيطه الخارجي أو حتى في محيط الحي الذي يقع فيه المسجد، وقال سموه: «نذكركم يا عمار المساجد بأن تكونوا مخلصين في عملكم مبتعدين عن الرياء والنفاق والمجاملة، وعليكم بالتزود بالقرآن والسنة حفظاً وفهماً، وأن تكونوا مضطلعين بفقه العبادات».

وحث سموه الأئمة على «ضرورة التعامل بالحكمة واللين والموعظة الحسنة مع من في المسجد، لأن فيهم الكبير والصغير والمتعلم والجاهل، وعليهم دفع أفراد المجتمع إلى الترابط والتلاحم من خلال خلق أجواء من التواصل بين سكان الحي والنظر في أحوالهم في حال انقطع أحدهم عن الحضور للمسجد، كما أنه على الإمام ألا يقبل بظهور المنكر في الحي ولابد عليه من تقديم النصيحة والتوجيه حتى يرتدع صاحب المنكر، والنصح لا يتعدى القول، وفي حال عدم ارتداع الشخص، على الإمام رفع كل ما يراه مشيناً إلى المسؤولين». ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتوفير المسكن الملائم لكل إمام، وتوفير مكتبة لكل مسجد يشرف عليها إمام المسجد، ويخصص له نظير ذلك مخصص كريم مجزٍ يضاف لمخصصه الحالي، والتكفل بدراسة وتعليم أبنائه من المرحلة الابتدائية حتى التخرج في الجامعة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة أزاح الستار عن اللوح التذكاري لمبنى دائرة الشؤون الإسلامية الجديد.