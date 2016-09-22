انطلاق الدورة الخامسة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدورة الخامسة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، بمشاركة 55 جهة تابعة لحكومة أبوظبي ستتنافس في 24 جائزة. وتشهد الدورة الجديدة إطلاق ثماني جوائز جديدة تواكب تطلعات حكومة أبوظبي في مجالات الابتكار والتواصل المؤسسي وتحقيق خطة أبوظبي، وتتمحور ست جوائز منها في مجال الخدمات؛ ما يعكس تركيز الحكومة على إسعاد المتعاملين كهدف رئيس في المرحلة المقبلة من العمل الحكومي.

وتهدف جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، وتقدير الأداء الحكومي المتميز في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، وإبراز الإنجازات المتحققة وتنمية روح المنافسة الإيجابية لدعم تحقيق الأهداف الموضوعة.

وقال مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الدكتور ياسر النقبي، إن «الجائزة تعد الأداة الرئيسة لدعم تبني ثقافة التميز المؤسسي في إمارة أبوظبي، وتمثل الدورة الخامسة للجائزة مرحلة جديدة من حيث تطوير وإطلاق هيكل الجوائز المحدث ومنظومة التميز الحكومي لتتماشى مع تطور حكومات المستقبل».

وأشار النقبي إلى أن «منظومة التميز الحكومي التي اعتمدتها الجائزة تواكب خطة أبوظبي، التي تم تحديدها كمعيار رئيس لمدى قيام الجهة بتحقيق دورها في الخطة من خلال التخطيط والتنسيق مع الجهات المساهمة معها في تحقيق البرامج والأهداف، إضافة إلى تركيز هذا المعيار على مدى متابعة الجهة لأدائها».

وتابع: «تعتمد منظومة التميز الحكومي على ثلاثة محاور رئيسة هي تحقيق الرؤية والممكنات المؤسسية والابتكار، التي تحتوي على 12 معياراً رئيساً تواكب متطلبات الحكومة وتدعم خطة أبوظبي».

وذكر أن «منظومة التميز الحكومي تتوافق مع منظومة التميز الحكومي - الجيل الرابع المعمول بها في الحكومة الاتحادية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات حكومة أبوظبي».