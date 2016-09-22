بلدية دبي تنفذ مجمع مكاتب في «هور العنز»

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، إنشاء مبنى مجمع مكاتب البلدية في منطقة هور العنز شرق، بكلفة نحو 104 ملايين درهم، وذلك في إطار حرص بلدية دبي الدائم على تطبيق أفضل وأرقى معايير الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأفاد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، بأن «اعتماد سموّه لهذا المشروع يأتي في سبيل مواكبة الحاجات الأساسية لسكان مدينة دبي من الخدمات التي تقدمها الدائرة، وإنشاء مباني مكاتب البلدية الخدمية، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتوفير بيئة العمل المناسبة لموظفي إدارات البلدية الخدمية، التي تقدم كثيراً من الخدمات عبر تلك المراكز والمكاتب».

وأوضح أن «المكاتب الخارجية في مناطق دبي لا تستقبل الجمهور والمراجعين، ويتركز دورها في تقديم الخدمات والأعمال الميدانية، كل حسب منطقته، وبواسطة موظفي البلدية من مختلف الفئات كضباط ومراقبي الجودة، الذين يقومون برصد ملاحظاتهم اليومية لكل خدمات البلدية الميدانية»، لافتاً إلى أن «المهندسين الميدانيين ومراقبي ومفتشي المباني يتخذون هذه المكاتب منطلقاً لأداء أعمالهم اليومية، وتضم المكاتب الخارجية مراقبي الأغذية المخوّلين بالتدقيق والتفتيش اليومي على المطاعم والمخابز ومحال بيع المواد الغذائية، ورصد المخالفات الخاصة بذلك، ويشمل دور المكاتب كونها نقطة انطلاق لمراقبي المناطق في خدمات النفايات ونظافة البيئة والصحة العامة».

وذكر لوتاه أن «المشروع يتكون من سرداب وأرضي وثلاثة طوابق متكررة، على مساحة طابقيه 28 ألف متر مربع، ويحوي طابق السرداب مواقف الموظفين والمتعاملين، التي تقدر عددها نحو 220 موقف سيارات، ويتكون الطابق الأرضي من المدخل الرئيس للمبنى وقاعات متعددة الأغراض لإقامة الندوات والاجتماعات المختلفة وكافيتريا، وجزء خاص بمكاتب عيادة البلدية، ومكاتب ورشة قسم الإعلان التابعة لبلدية دبي».

واضاف أن «الطوابق المتكررة عبارة عن مكاتب الإدارات المختلفة، التي سيتم نقلها إلى المبنى الجديد، بما تتطلبه من توفير الخدمات والمرافق اللازمة للموظفين والجمهور، وتم مراعاة أحدث معايير واشتراطات البلدية في تطبيقات المباني الخضراء، واستخدام مواد بناء وتشطيبات صديقة للبيئة، وتصميم واجهات المشروع بأسلوب حديث، وتشطيبات متميزة».