تخفيض في رسوم التصدير للمركبات بالشارقة مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم عن تعديلات جديدة وتخفيض في رسوم معاملات التصدير والتحويل للمركبات بالإمارة اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم / 32 / لسنة 2016.

وقال مدير إدارة ترخيص الأليات والسائقين بشرطة الشارقة العقيد راشد سالم الباس إن قرار تعديل وتخفيض الرسوم على معاملات التصدير والتحويل للمركبات جاء بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الذي يهدف إلى خفض الرسوم المحلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ويعزز من النشاط التجاري للإمارة.