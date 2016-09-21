طقس الدولة في اليومين المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا إلى حار نسبيا نهاراً ومعتدلا ليلاً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل بعض الضباب الخفيف.

أما الرياح فستكون جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 08 - 18 كم/ساعة خلال الصباح والليل، وشمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25/30 كم/ساعة فى فترتى بعد الظهر والمساء.

ويستمر الطقس حارا إلى حار نسبيا ومغبرا أحيانا نهاراً خلال اليومين المقبلين ويكون معتدلا ليلاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام يوم الجمعة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية مع صباح السبت، خاصة فوق البحر مع إنخفاض تدريجى فى درجات الحرارة. وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي يوم الجمعة ويضطرب مع صباح السبت، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.