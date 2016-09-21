الإمارات اليوم

محمد بن راشد يوجه بتغيير مسمى "منطقة الصفوح" الى "شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"

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وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "بتغيير مسمى شارع الصفوح بدبي إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك العدل والعزم في مملكة العز والحزم".

وقال سموه في تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر" "إن الملك سلمان رجل دولة، وصاحب موقف، وصانع قرار في المنطقة.. أجمع شعبه على محبته، وأجمع المسلمون على صدق نيته في خدمة دينه".

وأضاف صاحب السمو "إن دولة الإمارات والمملكة اليوم إخوة متعاضدين .. وأشقاء متحالفين يدافعون عن أوطانهم وعن أرض الحرمين .. نسأل الله أن يديم جمعهم وعزهم ومجدهم" .

ووجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "التهنئة للمملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ86، أدام الله عزهم، وحفظ ملكهم ووفقه لخدمة الإسلام والمسلمين".

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