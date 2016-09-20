توقعات الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا إلى حار نسبيا نهارا ومعتدل ليلا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر مع إحتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/ساعة خلال النهار تصل 38 كم/ساعة على البحر في البداية تصبح جنوبية شرقية - شرقية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الليل وصباح الغد .

والبحر مضطرب أحيانا في البداية يصبح متوسط الموج بعد الظهر بارتفاع من قدمين إلى 3 أقدام قرب الساحل ومن 3 الى 5 اقدام يصل الى ستة أقدام في البداية في العمق .



ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة ودقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 30 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة و 32 دقيقة مساء.