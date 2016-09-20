محمد بن راشد يشيد بالانجازات التي حققها فريق منتخب الدولة لرياضة المعاقين في الالعاب البارالمبية

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالانجاز الرياضي العالمي الذي حققه منتخب الدولة لرياضة المعاقين الذي حقق فوزا ثمينا بحصوله على سبع ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركته في منافسات دورة الالعاب البارالمبية التي جرت في ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأكد سموه خلال لقائه رئيس وأعضاء وفريق بعثة المنتخب في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ان الارادة تقهر المستحيل وان لا نجاح دون إرادة وعزيمة وإصرار على النجاح وتحقيق النصر في الميدان.

وأثنى سموه خلال تهنئته لابطال الارادة على جهود اتحاد الامارات لرياضة المعاقين والمدربين والاداريين وكل من ساهم في تدريب وإعداد المنتخب الذي رفع راية دولة الامارات في دورة 2016 للالعاب البارالمبية في البرازيل معتبرا سموه أن تفوق المنتخب ووضع دولة الامارات على لائحة الدول العالمية في هذه الرياضة الصعبة إنما يعكس الروح الرياضية العالية لدى أعضاء المنتخب الذي يضم حالات مختلفة من الاعاقة من الجنسين شباب وفتيات.

وخاطب سموه الحاصلين على الميداليات مهنئا ومباركا لهم وللاتحاد ولاسرهم التي تشجعهم وتدعمهم وتزرع فيهم روح الارداة والتصميم حتى وصلوا إلى هذه المراكز المتقدمة جدا في ترتيب الفرق الدولية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وامر سموه بصرف مكافآت مالية للفريق تحفيزا وتشجيعا من سموه لهؤلاء الشباب للوصول الى المراكز الاولية في المنافسات الاقليمية والدولية المقبلة.

وقال سموه نحن في دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا نؤمن ونرسخ ثقافة قوة الارادة والتصميم وصنع المستحيل ولا نؤمن بإرادة القوة التي يفرضها القوي على الضعيف.

حضر اللقاء الذي جرى خلال اللقاء الاسبوعي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أعيان البلاد والوزراء والفعاليات الاقتصادية في الدولة وزيرة تنمية المجتمع نجلاء بنت محمد العور، ورئيس إتحاد الامارات لرياضية المعاقين محمد بن فاضل الهاملي، و رئيس نادي دبي للمعاقين ثاني جمعة بالرقاد، وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الامارات لرياضة المعاقين.