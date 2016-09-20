محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم "27" لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد.

ونص المرسوم على أن يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة مدير عام بلدية دبي وعضوية كل من : حسين سالم الكثيري نائبا للرئيس والدكتور ماجد سلطان القاسمـي والدكتور أحمد إبراهيم بن كلبان والمهندس علي عبدالله الحاج والمهندس ساعد محمد العوضي وعبدالله محمد العور وعتيق جمعة فرج بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن مركز الإمارات العالمي للاعتماد قد أنشئ وفق القانون رقم 27 لسنة 2015 الصادر عن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي.

ويهدف المركز إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة وكذلك المساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم حسب المواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.