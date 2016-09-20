الجروان: الخريف يبدأ فلكياً الخميس

توقع مساعد مدير مركز الشترقة لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان أن يبدأ فصل الخريف هذا العام فلكيا في 22 سبتمبر الجاري إذ تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل عند الساعة الثانية و 21 دقيقة ظهرا بالتوقيت العالمي.

وذكر الجروان أنه يتساوى الليل بالنهار عند بداية الفصل ثم يبدأ النهار بالنقصان تدريجيا ، حتى يصل النهار إلى أقل مدة خلال العام مع نهاية فصل الخريف و دخول الشتاء فلكيا في 22 ديسمبر.

وأشار إلى أن العين المجردة يمكنها أن تشاهد خمسة كواكب في السماء خلال العام ، يتألق منها أربعة هم الزهرة ، و المريخ، والمشتري ، و زحل ، أما عطارد فسيكون خافتا، كما يمكن مع بداية الخريف مشاهدة كواكب الزهرة و المريخ و زحل فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس ، ويبدأ المشتري بالظهور فجرا من الجهة الشرقية في نهاية الفصل.

كما تشهد الأرض خلال فترة الخريف زخات شهب مميزة ، تشاهد بالعين المجردة عند الأجواء الصحوة في السماء الملوثات كالملوثات الضوئية من الإنارة سواء الصناعية كإنارة المدن أو الطبيعية كضوء القمر الذي يحد من مشاهدة زخات الشهب ،أو الرطوبة العالية و الضباب ، أو الملوثات الصناعية كالدخان والأغبرة .تشاهد ذروة زخات الشهب التالية خلال الخريف.

وذكر الجروان أن مناخياً، فصل الخريف يتميز بتحول الجو من الساخن إلى المعتدل ثم المائل للبرودة ويكون معدل درجة الحرارة في بداية الفصل 25 درجة في الحد الأدنى و38 درجة في الحد الأقصى ثم تخف سخونة الجو حتى تصل الحرارة ما بين 21 درجة و35 درجة في منتصف الفصل ثم يميل الجو إلى البرودة لتصل درجة الحرارة عند نهايته ما بين 12 درجة و24 درجة وتكون الرياح نشطة وتهب فيه بعض العواصف.

كذلك يتميز فصل الخريف بعدم وضوح أو ثبات التوزيعات الضغطية فهو فصل انتقالي حين يبدأ منخفض الهند الموسمي في الانحسار والضعف بينما تتاح الفرصة لتقدم منخفضات قادمة من أفريقيا والمؤثرة على البحر الاحمر وكذلك يبدأ المرتفع السيبيري في التكون والتأثير في نهاية الفصل وتكون الرياح السائدة في هذا الفصل متغيرة الاتجاه لكن يغلب عليها الشمالي الشرقي وهي بين الخفيفة والمعتدلة.