بدء مرحلة تركيب الهياكل المعدنية في نصب الشهداء تمهيدا لإطلاقه بالتزامن مع الذكرى الثانية ليوم الشهيد

أعلن مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي الانتهاء من تركيب أول وأكبر الألواح المعدنية التي يشتمل عليها تصميم الهيكل الرئيسي لنصب الشهداء الذي سيتم افتتاحه بالتزامن مع الذكرى السنوية ليوم الشهيد في 30 نوفمبر المقبل.

وشهد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء خلال زيارة تفقدية قام بها للاطلاع على التطورات في تشييد النصب، تركيب اللوح المعدني الأول الذي يصل ارتفاعه إلى 23 مترا وهو احد الألواح المصنوعة من الألمنيوم والبالغ عددها 31 لوحا معدنيا يتكون منها النصب وتجسد مجتمعة تصميم المكون الرئيسي لمشروع نصب الشهداء الذي يخلد ذكرى أبطال دولة الإمارات.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان إن نصب الشهداء يجسد حرص القيادة الحكيمة واعتزازها بالتضحيات التي قدمها شهداء الإمارات للحفاظ على رفعة الوطن ونصرة الحق والدفاع عن المظلوم وهذا النصب الذي يعكس قيمة الوفاء في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون شاهدا على تضحيات أبناء الوطن وعطائهم في مواقع العمل الوطني.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة "ميرال"، محمد خليفة المبارك، إن الشركة تفتخر أن يكون لها مساهمة في تطوير نصب الشهداء نظرا لما يجسده من عرفان وتقدير لتضحيات الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أرض الوطن .. معربا عن سعادته بتركيب أول وأكبر الألواح المعدنية لنصب الشهداء الذي سيشكل رمزا تاريخيا لتخليد الشهداء الأبرار.

وسيشكل مشروع نصب الشهداء عند الانتهاء من بنائه مقصدا لأبناء دولة الإمارات والمقيمين فيها والزوار القادمين اليها وذلك تكريما وتقديرا لتضحية أبطال صنعوا مجد الإمارات وعزها كما سيكون معلما حضاريا ووطنيا يخلد ذكرى شهداء الوطن ويعلي من قيم التضحية والفداء لأبناء الإمارات البررة.

ويشتمل النصب على مجموعة من الألواح المعدنية تستند على بعضها ضمن تصميم يعبر عن القوة والوحدة والتضامن تميز العلاقة المتينة بين قيادة وشعب الإمارات مع جنودها وأبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن ونصرة للحق والمظلوم.

وتم اختيار تصميم نصب الشهداء من المقترحات المقدمة من قبل ثلاثة فنانين متميزين على مستوى العالم حيث وقع الاختيار على التصميم النهائي للفنان البريطاني إدريس خان وذلك لتميزه ونجاحه في التعبير عن معاني الوحدة والقوة والتلاحم والتعاضد والتكاتف والافتخار بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء.

وسينقش على اللوح المعدني الرئيسي في النصب قصائد وأبيات شعرية للوالد الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بينما سيتم نقش قسم الولاء الخاص بجنود القوات المسلحة في دولة الإمارات على أحد الألواح المعدنية الأخرى التي يتكون منها النصب.

ويقع النصب مقابل جامع الشيخ زايد الكبير من ناحية الشرق وسيتم تكريم اسم كل بطل من أبطال الدولة بشكل خاص داخل حديقة تشتمل على ساحة واسعة مع مدرجات لاستضافة فعاليات إحياء الذكرى السنوية ليوم الشهيد.

وستضم كذلك بركة مياه تشكل انعكاسا لروعة تصميم جامع الشيخ زايد الكبير، كما تشتمل الحديقة على منطقة خاصة للراحة والاسترخاء.

وسيكون بإمكان جميع أفراد المجتمع الإطلاع على التطورات في عملية تشييد نصب الشهداء عبر الموقع الالكتروني www.thememorial.ae.

يذكر أن مكتب شؤون أسر الشهداء أسس تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليعنى بشؤون أسر شهداء الوطن ويختص بمتابعة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لأسرة وأبناء الشهيد وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام بهم.