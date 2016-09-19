"دفاع مدني الشارقة" يطلق 11 دورية متحركة لسرعة التعامل مع الحرائق

كشف مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة المقدم سامي النقبي أن الإدارة أطلقت اليوم 11 دورية متحركة للدفاع المدني، بواقع سيارة من كل مركز إطفاء في الإمارة، وذلك لتجوب كافة شوارع الإمارة للتعامل السريع والفوري مع أي حادث حريق، ومن أجل التدخل السريع في حالة نشوب حرائق ولتقليل زمن الاستجابة الذي يراوح بين 6-8 دقائق حاليا ليكون 4 دقائق فقط قبل حلول العام 2021. لافتا إلى أن هذه الدوريات المتحركة الجديدة تعد الأولى من نوعها في الدولة وستكون المستجيب الأول للتعامل مع الحرائق، إذ أن كل سيارة من السيارات الـ 11 مجهزة بكافة معدات مكافحة الحرائق من المياه والفوم وطفايات الحريق، كما تضم شخصين إطفائيين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية في التعامل السريع والصحيح مع أي حادث حريق.

وتابع النقبي خلال مؤتمر صحhفي عقد في مقر الإدارة بالشارقة اليوم أن هذه الدوريات ستعمل على مدى ساعتين يوميا الأولى بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا والأخرى بين الساعة الثامنة والتاسعة مساءا وذلك كمرحلة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر يعقبها زيادة عدد السيارات لتغطي اليوم بالكامل إذا حققت الفكرة نجاحا. مشيرا إلى أن هناك عدة أهداف من إطلاق تلك الدوريات المتحركة ومنها تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان وفقا لاستراتيجية وزارة الداخلية، وتفعيل عمليات المسح الميداني في المناطق المختلفة من حصر المنشآت الخاصة والحكومية ومعرفة كافة النقاط المختلفة التي يمكن أن ترد منها البلاغات، قيامها بخدمات التفتيش على المباني وتحليل المخاطر الموجودة والتنبؤ بالمخاطر والعمل على وقاية المنشآت من اندلاع الحرائق فيها، وضمان الاستعداد والجهوزية والسرعة في الوصول لمكان الحادث.

وأضاف أن تلك الدوريات الجديدة سريعة الحركة وصغيرة الحجم عن سيارات الإطفاء الأخرى، وستعمل على تعزيز ثقة الجمهور وفعالية الخدمات التي تقدمها الإدارة، بحيث لا يكون الدفاع المدني جهاز لتلقي البلاغات عن الحرائق إنما يكون جهاز استباقي ووقائي متنبئا بالحرائق وقريبا للغاية من أماكن وقوعها، وذلك حرصا على حياة السكان ومن أجل تقليل عدد الحرائق في الإمارة.

وأوضح النقبي أن الربع الثالث من العام الجاري شهد انخفاضا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عازيا ذلك إلى حملات التوعية والتفتيش المستمر الذي تقوم به الإدارة على كافة المنشآت في الإمارة. وأكد أن هناك 4 مراكز إطفاء في المناطق الصناعية بالإمارة للتعامل السريع مع أي حرائق في المستودعات أو المصانع الموجودة فيها.