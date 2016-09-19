الإمارات اليوم

الوطني للأرصاد: طقس رطب وتشكل ضباب خفيف خلال اليومين المقبلين

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم رطبا والبحر متوسط الموج يصبح مضطربا تدريجيا من بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز في بيان له حول حالة الطقس اليوم وخلال اليومين القادمين إلى احتمال تشكل بعض الضباب الخفيف صباح غد " الثلاثاء " مع ظهور بعض السحب على الجبال بعد الظهر وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غربا .

وأضاف البيان أن الجو بعد غد " الأربعاء " سيكون رطبا على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر ومغبرا أحيانا نهارا و البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في غرب الخليج العربي وبحر عمان.

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